Algérie: L'intérêt porté par le président de la République au citoyen souligné

ALGER — Le Médiateur de la République, Madjid Ammour, a souligné, mardi à Alger, l'intérêt porté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au citoyen qu'il a placé au coeur de toutes les politiques publiques.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la Rencontre nationale organisée par l'Instance du Médiateur de la République à l'Ecole nationale d'Administration (ENA) Moulay-Ahmed-Medeghri (Alger), sous le thème "Médiateur de la République : un acquis au service du citoyen", M. Ammour a affirmé que cette rencontre mettait en relief "l'intérêt porté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au citoyen qu'il a placé au coeur de toutes les politiques publiques", rappelant que "le citoyen est la raison d'être de l'Instance".

Selon lui, cette rencontre, qui a permis de "passer en revue les dispositions prises par nombre de départements ministériels pour assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens et améliorer la qualité du service public", se veut aussi "une halte pour évaluer nos performances et valoriser les efforts consentis pour consolider la confiance entre le citoyen et l'administration".

Le Médiateur de la République a, à cet égard, rappelé que "la prestigieuse Ecole nationale d'administration a réussi, depuis l'indépendance, à relever le défi de la formation des cadres de l'Etat et à doter les différents secteurs ministériels de milliers de cadres" grâce à la qualité et à la rigueur de la formation dispensée, reposant sur "les principes du service public, la culture d'Etat et le sens des responsabilités".