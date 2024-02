Algérie: Constantine - Ouverture de la 4ème édition du Salon International 'Builtec'

CONSTANTINE — La quatrième édition du salon international des constructions Modernes et des nouvelles technologies "Builtec" a été ouverte mardi à Constantine avec la participation d'une cinquantaine d'exposants spécialisés, notamment dans les domaines de la construction, de l'habitat, des travaux publics, de la production de matériaux de construction, d'équipement et de décoration.

Cette quatrième édition, qui a connu une affluence importante des visiteurs, a vu la participation des représentants d'entreprises étrangères, notamment du Portugal, de France, d'Italie, d'Allemagne et de Corée du Sud, actives dans plusieurs domaines, tels que les moyens et technologies qui aident à diagnostiquer et recueillir les données précises sur les zones et les terrains destinés à la réalisation de projets, ainsi que des équipements modernes pour la coupe du bois et d'acier, en sus des sociétés spécialisées dans l'équipement et l'aménagement des infrastructures ainsi que la dotation en équipements d'intelligence artificielle (IA) afin de les contrôler à distance.

Il s'agit également des équipements pour la sécurité et la protection contre les incendies, et matériaux d'isolation thermique et phonique dans les bâtiments.

M. Salhi a ajouté que le salon comprend deux aspects principaux, à savoir l'espace d'exposition et le pavillon de la recherche scientifique dédié à la présentation des conférences des professeurs, chercheurs et experts, où ils donneront 38 conférences, ainsi qu'une journée d'étude en coordination avec l'association nationale des architectes, outre une journée technique qui se tiendra en collaboration avec l'Agence nationale pour le développement et la rationalisation des usages de l'énergie (APRUE).

Seront également abordés dans le cadre de cette manifestation, les technologies et les programmes modernes les plus importants qui ont contribué à gagner du temps, à améliorer la durabilité et la rapidité d'exécution, ainsi que le développement de l'architecture et de l'esthétique extérieure, ainsi qu'à assurer le confort des installations et des logements, et à améliorer la performance environnementale et l'économie énergétique dans ce secteur, selon le même intervenant.

Le salon sera également l'occasion de présenter les projets des étudiants chercheurs, tel que le projet de gestion des équipements publics par l'intelligence artificielle, le projet de scanne 3D, ainsi que le projet de production d'un matériau d'isolation phonique et thermique dans les bâtiments, a fait savoir, M. Salhi.