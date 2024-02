Algérie: Délégation du Médiateur de la République à Oran - 80% des requêtes ont reçu des réponses positives des instances concernées

ORAN — Le représentant local du Médiateur de la République à Oran, Choaib Baghli, a souligné, mardi, que 80% des requêtes des citoyens, introduites auprès de la délégation locale de cette instance, reçoivent des réponses et des réactions positives de la part des instances compétentes.

M. Baghli a indiqué, dans une déclaration à la presse, suite à sa participation à distance à la Rencontre nationale organisée par l'instance du Médiateur de la République à l'Ecole nationale d'Administration (ENA) "Moulay Ahmed Medeghri" (Alger), sous le thème "Le Médiateur de la République: un acquis au service du citoyen", que ses services dans la wilaya d'Oran reçoivent, chaque année, environ 3.000 doléances déposées par les citoyens, dont 80 % reçoivent des réponses positives de la part des instances compétentes.

Il a précisé, dans ce cadre, que la majorité des requêtes reçues par la délégation, au cours de l'année 2023, ont porté sur le logement social, à raison de 35 %, l'emploi, les allocations et pensions de chômage et de retraite (5 %), les actes de propriété, le transfert du droit de location, le rééchelonnement des dettes (2 %), le parcours scolaire, l'insertion professionnelle, le logement de fonction (1 %).

Le même responsable a souligné que la délégation locale du Médiateur de la République de la wilaya d'Oran traite avec différents secteurs, dont celui de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, avec un taux de 58 %, puis ceux de l'habitat, l'urbanisme, la ville, le travail, l'emploi et la sécurité sociale (7 % chacun), le secteur des finances avec 4 %, puis le secteur de l'agriculture et du développement rural (3 %).

M. Baghli a salué, à l'occasion, "la coopération importante des différentes instances et des responsables locaux avec la délégation du Médiateur de la République, à leur tête le wali d'Oran, sachant que certaines requêtes sont traitées en une seule semaine, alors que le traitement d'autres nécessite de deux à trois semaines, en raison des enquêtes et la précision pour trouver des solutions et des réponses convaincantes".

A noter que des portes ouvertes sur l'instance du Médiateur de la République, relevant de la Présidence de la République, ont été lancées, mardi au siège de la délégation du Médiateur de la République et devront durer trois jours, et ce pour faire connaitre aux citoyens ses missions et les domaines de son intervention.