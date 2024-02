Algérie: Recherche scientifique - Lancement d'une plateforme pour relier l'université aux entreprises économiques

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis au point une plateforme numérique pour la recherche scientifique en vue de relier les structures universitaires et de recherche avec les entreprises économiques et sociales.

Développée en "PHP LARAVEL" et domicilié au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST), la nouvelle plateforme permet d'utiliser les données de recherche des établissements universitaires et des centres de recherche dans les différentes spécialités.

La plateforme est facile à utiliser et efficace en matière de recherche sur les opérateurs algériens. La recherche se fait en fonction de critères et de catégories dans les différents domaines dont la mécanique, l'informatique, le génie civil, l'énergie, l'agriculture et l'intelligence artificielle. Elle permet, également, d'effectuer des consultations économiques et financières et des études de faisabilité des projets.