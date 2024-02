Algérie: Portes ouvertes sur les délégations locales du Médiateur de la République à Tissemsilt et Aïn Temouchent

TISSEMSILT — Des portes ouvertes sur les délégations locales du Médiateur de la République ont été lancées, mardi dans les wilayas de Tissemsilt et Aïn Temouchent, visant à mettre en exergue pour les visiteurs le rôle et les missions dévolues à cette instance et sa contribution dans la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Le conseiller du délégué local du Médiateur de la République de Tissemsilt, Rachid Zitouni a indiqué à l'APS, à l'occasion du lancement de cette manifestation, que 1.341 requêtes ont été enregistrées dans les registres de doléances ouverts au niveau des administrations et entreprises, en 2023, sachant 939 requêtes ont été prises en charge, soit l'équivalent de 70 pc, alors que le nombre total des requêtes parvenues à la délégation est de 912, dont 666 ont été prises en charge, selon la compétence.

Le même intervenant a souligné qu'il existe 216 registres de doléances au niveau des différentes administrations (daïras et communes), des entreprises, des instances publiques, qui sont suivies en permanence par les autorités locales.

Il a ajouté que 211 visites sur le terrain ont été effectuées par la délégation locale du Médiateur de la République, en 2023, auprès des services publics et des entreprises publiques de la wilaya, en compagnie des services de la wilaya, pour suivre le processus d'activation des registres de doléances.

Il a, en outre, déclaré que ces portes ouvertes, qui durent trois jours, et qui accueillent un grand nombre de citoyens, permettent l'introduction du portail électronique des requêtes, qui permet au citoyen d'enregistrer ses doléances sans se déplacer au siège de la délégation, et ce dans le cadre de l'opération de numérisation, permettant d'améliorer le service public et de rapprocher l'administration du citoyen.

A Aïn Temouchent, le délégué local du Médiateur de la République, Toufik Awfik Mestiri, a souligné que son instance a accueilli 2.165 personnes au cours des trois dernières années, dont 2.037 personnes physiques.

En 2023, 593 registres de doléances ont été mis en place pour les citoyens dans divers organismes et administrations publiques, avec 1.148 requêtes enregistrées, au cours de la même période, dont 840 traitées dans divers secteurs, selon le même responsable.

Le wali d'Aïn Temouchent M'hamed Moumen a souligné, lors de sa visite au siège de la délégation locale du Médiateur de la République, à l'occasion des portes ouvertes, que cette instance est "un atout pour le citoyen et une coordination des efforts sur le terrain est en cours pour la prise en charge des requêtes et doléances enregistrées au niveau des différentes instances et administrations publiques, conformément aux lois de la République, et l'opération connait une évolution palpable".

Dans le même contexte, il a révélé que "des visites inopinées sur le terrain sont effectuées par l'Inspecteur général de la wilaya pour déterminer le degré d'engagement concernant le registre des doléances et pour s'assurer qu'il soit mis à la disposition des citoyens dans tous les organismes et administrations publiques de la wilaya".

Le même responsable a réitéré ses instructions aux directeurs de l'exécutif présents lors de cette manifestation "d'accorder une grande importance au registre des doléances et d'oeuvrer à répondre aux diverses préoccupations des citoyens dans le cadre de la loi".