Algérie: La réouverture de l'hôtel Seybouse International promouvra le tourisme d'affaires à Annaba

ANNABA — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a déclaré, mardi à Annaba, que la réouverture de l'hôtel Seybouse International, avec des spécifications de qualité et des normes internationales, "permettra de promouvoir le tourisme d'affaires à Annaba, tout en stimulant cette destination touristique".

Présidant la cérémonie de remise en exploitation de cet établissement hôtelier urbain, classé 5 étoiles, resté fermé durant plus de six ans en raison de travaux d'agrandissement, d'aménagement et de réhabilitation qui ont nécessité un investissement public de plus de 11 milliards de dinars, le ministre a souligné que l'hôtel Seybouse International est "une attraction touristique de référence" à Annaba, "capable, aujourd'hui, de fournir des services modernes et de haute qualité, conformes aux exigences du tourisme d'affaires, tout en promouvant le tourisme dans toute la région".

M. Didouche a inspecté les différentes installations de cet établissement hôtelier public, d'une capacité de 500 lits et employant 300 travailleurs, dont de nombreux jeunes diplômés des instituts de formation hôtelière, s'attardant notamment dans les trois nouveaux auditoriums, la salle de banquets de 400 places conçue pour accueillir des événements artistiques, scientifiques et culturels, les piscines, les espaces de services et de loisirs et le parking d'une capacité de 144 véhicules.

Le ministre a également visité, dans le même hôtel, une exposition d'artisanat traditionnel où il a mis l'accent sur l'importance de promouvoir les produits artisanaux et de leur donner une "touche artistique locale", ce qui contribuera, selon lui, à la promotion des activités artisanales dans la région.

M. Didouche a ensuite présidé une cérémonie symbolique de remise de la carte numérique professionnelle à un groupe d'artisans activant dans la wilaya d'Annaba, avant de se rendre dans la zone d'expansion touristique de la Corniche d'Annaba où il s'est enquis de la situation de l'investissement touristique dans la wilaya.

Il a souligné, à ce propos, "l'importance d'assainir le foncier touristique et de l'exploiter pour mettre en place des projets touristiques intégrés et structurants à même de contribuer à la promotion d'Annaba en tant que destination touristique de premier ordre".

Le ministre a rappelé, dans le même contexte, "l'important potentiel touristique haut de gamme qui caractérise les zones d'expansion touristique de Seraïdi et de Chetaïbi, ainsi que la Corniche d'Annaba", soulignant la nécessité de les exploiter pour créer des investissements touristiques "du niveau des potentialités de cette wilaya".

M. Didouche a également inspecté le projet de route touristique entre Ain Achir et Oued Begrate, dans la commune de Seraïdi, où il a écouté un exposé sur la dimension touristique de ce projet de 6 km, surplombant la mer et qui reliera la Corniche d'Annaba à la plage d'Oued Begrate.

Ce projet pour lequel une enveloppe financière de 5,6 milliards de dinars a été allouée, sera réceptionné "d'ici à la fin de l'année 2025", a-t-on affirmé.

Le ministre a également visité l'hôtel Panorama (4 étoiles), d'une capacité de 480 lits, en phase d'achèvement à Sidi-Aïssa, au chef-lieu de wilaya, et qui entrera en service avec l'ouverture la prochaine saison estivale, avant de suivre une présentation des projets d'investissement intégrés en cours de réalisation sur le même site, combinant hébergements hôteliers et équipements touristiques.