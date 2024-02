Algérie: Caravane d'échange entre jeunes algériens - Appel à s'orienter vers les domaines de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies

DJANET — La nécessité d'orienter les jeunes vers les domaines de l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies a été mise en avant par les participants aux ateliers thématiques animés dans la wilaya de Djanet au titre de la caravane d'échange entre jeunes algériens du pays et ceux issus de la communauté nationale établie à l'étranger, ont indiqué mardi les organisateurs.

Les recommandations, adoptées à l'issue des ateliers, ont mis l'accent sur la nécessité d'échanger et de transférer les expériences entre jeunes algériens, du pays et ceux établis à l'étranger, de reconduire de pareilles rencontres et de rendre hommage aux efforts menés à ce titre par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Approché par l'APS, le membre et représentant de la wilaya de Djanet au CSJ, Tahar Ahad, également un des animateurs des ateliers, a affirmé que "ces activités interactives tendent notamment à permettre d'échanger et d'enrichir les connaissances et expériences entre jeunes compétences algériennes des deux rives, de promouvoir les potentialités culturelles et touristiques faisant la fierté de notre pays, ainsi que de tisser des liens et jeter des passerelles à la satisfaction des jeunes algériens établis à l'étranger".

Le chargé de la société civile à la grande mosquée de Paris (France), Fouad Miloudi, a souligné, dans le même ordre d'idées, que "cette caravane a permis aux jeunes participants de se côtoyer et d'échanger les expériences mettant à profit les aptitudes et qualifications scientifiques, entrepreneuriales et d'innovation dont jouissent les jeunes compétences, dont de nombreux jeunes établis à l'étranger envisagent de soumettre une série de suggestions au CSJ".

Tout en estimant que le CSJ constitue une tribune et un espace idoines pour débattre des préoccupations des jeunes, l'intervenant a indiqué que "la wilaya de Djanet aux grands atouts touristiques offre de larges perspectives aux jeunes algériens vivant à l'étranger venant conforter les idées portées par ces derniers et susceptibles d'ancrer la culture touristique et de promouvoir cette destination touristique, au travers les réseaux sociaux, au niveau des pays d'accueil de ces jeunes participants".

M. Miloudi a salué, à cette occasion, les décisions des hautes instances du pays portant facilitation d'obtention du visa de voyage et l'ouverture de la nouvelle desserte aérienne Paris-Djanet. Ces jeunes, a-t-il estimé, auront une image de Djanet "la perle du Tassili", en tant que destination touristique saharienne à même d'attirer les touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Initiés par le CSJ de Djanet, ces ateliers thématiques de réflexion, ayant regroupé pas moins de 50 jeunes, ont permis de débattre une série d'axes en relation avec les activités des jeunes, dont "le management et développement économique", "l'innovation et les technologies" et "la culture et l'identité nationales", ont indiqué les organisateurs.

La délégation des jeunes s'est rendue, lors de son périple dans la région, sur plusieurs sites touristiques et archéologiques leur permettant de s'initier à l'histoire et au quotidien de la population locale, et de visiter le site touristique "Tagharghart".

La caravane d'échange des jeunes avait rallié auparavant la wilaya d'Illizi où elle avait animé des activités similaires et visité, au niveau de la région d'In-Amenas, des entités pétrolières relevant du groupe Sonatrach, et a pris connaissance des potentialités économiques énergétiques du pays.