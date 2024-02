Sénégal: Un centre optique installé à Matam par des ressortissants de la commune basés en France

Matam — Le Centre de santé de Matam (nord) dispose d'une unité de consultation en ophtalmologie à l'actif de l'association Agir pour le développement de Matam (ADM), une structure qui réunit des ressortissants de la commune basée en France.

"Avec l'ONG française +Voire la vie+, nous avons pu nouer un partenariat qui nous a permis d'installer ce centre afin de permettre aux personnes souffrant de problèmes de vision de se soigner et plus tard de disposer de lunettes et de médicaments", a dit Mansour Sow, représentant l'ADM à Matam à l'occasion d'une journée de consultation oculaire au centre de santé de la ville.

Selon lui, des opticiens dépêchés par l'ADM sont sur place pour consulter les personnes ayant des troubles de la vision.

"Après la consultation, ils verront si la personne a besoin de correction ou non. Si c'est le cas, +Agir pour le développement de Matam+ fera la commande de lunettes fabriquées en France et qui seront livrées aux malades à un prix social et très bas", a ajouté Mansour Sow.

Pour sa part, Virginie Lopez, membre de l'ONG "Voire la vie" a justifié le choix de Matam par l'insuffisance d'ophtalmologues dans la région pouvant consulter un grand nombre de patients.

Elle a signalé que c'est dans ce sens que "Voire la vie" a "apporté son aide pour que les malades soient pris en charge rapidement et leur éviter d'attendre longtemps pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste".

Selon elle, les équipes en charge des consultations vont séjourner tous les deux mois à Matam pour faire fonctionner le centre.