Afrique: Le PE souligne le rôle de l'Angola en tant que facilitateur de la paix en Afrique

Luanda — Le vice-président du Parlement européen (PE), Marc Angel, a salué mardi, à Luanda, le rôle de l'Angola en Afrique et dans le cadre de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), en tant que facilitateur de la paix et de la stabilité du continent.

Se confiant à la presse, après une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, l'eurodéputé socialiste luxembourgeois a reconnu que l'Angola se distinguait comme un facilitateur de la paix et de la stabilité en Afrique.

Marc Angel, qui a été accompagné du co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, Carlos Zorrinho, a remercié les autorités angolaises pour avoir accueilli la réunion des Assemblées constituantes paritaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'UE dans le cadre du nouvel Accord de Samoa, le considérant comme un moment historique.

Au cours de la rencontre avec le leader du Parlement angolais, il a dit qu'ils avaient également examiné les questions liées à la formation et à la qualification des jeunes et à l'accord de développement durable.

D'autre part, l'eurodéputé socialiste portugais Carlos Zorrinho a souligné que la réunion de Luanda avait pour devise "une nouvelle aube dans la relation OEACP-UE, basée sur les intérêts du peuple".

Il a informé que dans les prochains jours, l'Union européenne (UE) et le gouvernement angolais procéderont à la signature d'un ensemble d'accords d'une valeur de 90 millions d'euros, pour soutenir l'éducation, la sécurité alimentaire et la société civile.

%

Il a ajouté que le processus de coopération avec l'Angola inclura également la participation de l'UE à la récupération du corridor de Lobito.

"Tout cela est une manière de mettre en pratique un partenariat entre égaux, car c'est ainsi que nous comprenons que nous devons construire la paix", a déclaré l'eurodéputé.

Il a reconnu que l'Angola joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la SADC, africain et géopolitique.

Concernant l'accord de Samoa, dans le cadre du nouveau partenariat OEACP-UE, il a précisé qu'il est multilatéral et implique plus de 70 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et 27 pays de l'UE (quatre continents et deux milliards d'habitants) sur la base du multilatéralisme et confiance dans les valeurs et la capacité de résoudre les problèmes des citoyens.

OEACP

Ce mardi également, Carolina Cerqueira s'est entretenue avec la présidente de l'Assemblée parlementaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), Ana Rita Sithole, qui a remercié les autorités angolaises pour avoir accueilli l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE.

Elle a félicité l'organisation angolaise pour les conditions mises à la disposition des quelque 400 parlementaires qui travaillent au Palais de l'Assemblée Nationale.

La coprésidente de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes et Pacifique-Union européenne s'est félicité de l'avancement des travaux et de l'élection d'un député de la Zambie, appartenant à la sous-région de l'Afrique australe, dans laquelle se trouve l'Angola, au Bureau Afrique-UE.

Après la constitution des trois Assemblées régionales (Afrique-UE, Caraïbes-UE et Pacifique-UE), à la lumière de l'Accord de Samoa, Ana Sithole a révélé que le point culminant de ce magnifique événement aura lieu mercredi (21), avec l'ouverture solennelle de la 1ère session de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE.