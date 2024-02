Maroc: Midelt - Un atelier régional se penche sur les moyens de renforcer la protection des droits des personnes en situation de handicap

Midelt — Les moyens permettant de renforcer la protection des droits des personnes en situation de handicap ont été au centre d'un atelier régional organisé, mardi à Midelt, par la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet.

Cette rencontre, destinée aux associations et aux de la société civile, s'insère dans le cadre des efforts de la CRDH visant à promouvoir la situation des personnes en situation de handicap et à développer des mécanismes d'intervention pour la protection des droits de cette catégorie.

Initié en partenariat avec la Coordination régionale de l'Entraide nationale de la région Drâa-Tafilalet sous le thème "Le rôle de l'approche Droits de l'Homme dans la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap", cet atelier est la dernière étape d'une série d'ateliers régionaux organisés récemment par la CRDH au profit des acteurs de la société civile opérant dans la région.

La présidente de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Fatima Aarach, a fait observer à cette occasion que la question du handicap jouit d'une place importante dans la Constitution de 2011, qui prévoit notamment la prévention de la discrimination fondée sur le handicap et la constitutionnalisation des droits politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes en situation de handicap.

Dans une allocution lue en son nom par Ali Basadek, membre de la CRDH de Drâa-Tafilalet, Mme. Aarach a souligné que cet atelier ambitionne de renforcer les ponts de communication et d'interaction avec les associations et les acteurs de la société civile qui, selon elle, jouent un rôle "capital" dans la promotion de la participation sociale des personnes en situation de handicap.

Rappelant que la CRDH est appelée à assumer un rôle de premier plan dans la protection de personnes à besoins spécifiques, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution et des conventions internationales en vigueur, elle a relevé que "ce dialogue avec la société civile vise notamment à identifier les moyens et les mécanismes permettant de renforcer et de promouvoir les droits de cette catégorie".

La présidente de la CRDH a, par ailleurs, insisté sur l'importance de développer une approche intégrée basée sur les "Droits de l'Homme" qui interpelle la citoyenneté de la personne handicapée lui garantissant l'exercice de ses droits, son indépendance et sa participation sociale complète.

Et d'ajouter que cet atelier régional s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la CRDH de Drâa-Tafilalet au titre de l'année 2024 et ses efforts visant à renforcer la communication et le dialogue avec les acteurs de la société civile.