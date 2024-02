Maroc: Coup d'envoi de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 avec l'exposition de bijoux berbères du Palais Royal

Doha — Years of Culture Qatar-Maroc 2024 (L'année culturelle Qatar-Maroc 2024) a été ouverte, mardi, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du Palais Royal au Musée d'Art Islamique de Doha, en reconnaissance des liens exceptionnels qui unissent les deux pays, les deux peuples frères et les deux Chefs d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Cette Collection, composée de 200 pièces d'importance historique et culturelle, représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l'Atlas aux provinces du Sud.

Exposée pour la première fois en dehors du Royaume, cette collection du Palais Royal représente une fenêtre unique sur la culture marocaine.

Ouverte au public jusqu'au 20 mai 2024, ladite collection des bijoux en argent, qui constitue une partie importante de l'exposition permanente des Oudayas du Maroc appartenant au Musée National de la Parure de Rabat, rend hommage aux artisans qui ont minutieusement ciselé ces pièces d'exception et, en particulier, aux femmes qui ont sauvegardé ces traditions.

Ces artefacts, présentant diverses techniques, formes et matériaux, révèlent les caractéristiques régionales des principaux centres de production de bijoux au Maroc et reflètent le riche patrimoine du Royaume, sublimant le savoir-faire artistique dans le travail du fil de fer, l'incrustation et l'utilisation du corail, de l'ambre, du verre, des perles et des pièces de monnaie.

Les motifs courants, notamment les formes géométriques et les représentations stylisées de la nature, sont liés au mode de vie amazigh, faisant écho à son lien profond avec la nature et l'environnement.

Cette exposition, enrichie par une palette de bijoux berbères du Palais Royal, est organisée par la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc et le Musée d'Art Islamique de Doha et est coordonnée par Adel El Fakir, Commissaire Général de l'Année Qatar-Maroc 2024. Elle constitue le programme inaugural de cette Année culturelle, qui est le fer de lance de partenariats culturels durables entre le Qatar et d'autres pays.

Initiative visant à renforcer les relations entre les nations et leurs peuples, "years of culture" a désigné le Maroc comme partenaire du Qatar pour cette année 2024.

L'année sera ponctuée par de grandes expositions artistiques, de festivals et d'évènements culturels dans chacun des deux pays. Pas moins de 80 évènements sont prévus.