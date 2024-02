Afrique: L'Angola et la Côte d'Ivoire partagent leurs expériences en matière de production de cacao et de café

Luanda — Les Républiques d'Angola et de Côte d'Ivoire visent à renforcer, à court terme, les relations bilatérales dans le domaine agricole, en mettant l'accent sur les chaînes de valeur de la production de cacao et de café, cultivés ici dans le pays, essentiellement dans les provinces du nord.

A cet effet, une délégation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, conduite par le secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Pêche, João Manuel Bartolomeu da Cunha, était en service dans la ville d'Abidjan, du 13 au 17 de ce mois.

En Côte d'Ivoire, le gouvernant angolais a eu des réunions avec l'ambassadeur d'Angola dans ce territoire d'Afrique centrale, Domingos Feliciano Pacheco, et avec le ministre d'État et d'Agriculture et Développement rural, Adjoumani Kouassi Kobenan.

Ensuite, les équipes techniques des deux pays ont défini les secteurs d'intérêt mutuel, susceptibles d'être inclus dans le projet documentaire pour la signature ultérieure d'accords de coopération dans les domaines référencés.

Les techniciens angolais ont longuement visité le Centre de Recherche Agronomique, spécialisé dans la culture et la multiplication des plants de caféier, de palmier et de cacao, les secteurs agricoles et industriels liés à la plantation, la production, l'industrialisation et la commercialisation de ces produits.

Selon les termes des accords, une interaction publique est prévue liée à la diffusion et à l'assistance technique aux producteurs de café, de palmier et de cacao, ainsi qu'une visite d'une usine de transformation de ces cultures, indique une note de l'ambassade d'Angola en Côte d'Ivoire.

Selon la note à laquelle l'Angop a eu accès lundi, la délégation angolaise a également interagi avec le directeur général du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), une institution publique chargée de financer la chaîne de production des cultures susmentionnées.

Le document de l'ambassade d'Angola souligne qu'après la visite de cinq jours, le secrétaire d'État et l'ambassadeur Domingos Pacheco ont échangé des vues sur l'importance et l'urgence de créer prochainement la Commission mixte bilatérale entre l'Angola et la Côte d'Ivoire.

La note souligne qu'il s'agira d'une étape décisive pour la signature d'instruments juridiques visant à façonner et revitaliser la coopération bilatérale mutuellement avantageuse.

Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Pêche, João Manuel Bartolomeu da Cunha, a profité de l'occasion pour remercier l'hospitalité et la cordialité avec laquelle la délégation d'experts angolais a été accueillie, se montrant convaincu et plein d'espoir que « les relations entre les pays sont sans doute sur la bonne voie».

Il convient de rappeler que l'économie de la Côte d'Ivoire reste basée sur l'agriculture, avec 40% de la production de cacao, premier producteur mondial devant le Ghana avec une production nationale d'environ 1,335 million de tonnes. C'est également le plus grand producteur de café, de noix de cajou et de coton, entre autres cultures.

En Angola, la promotion de la production de cacao s'est étendue à d'autres provinces, en dehors de la région traditionnelle de Cabinda.

Il y a environ deux ans, 40 000 (quarante mille) plants de cacao ont été produits et distribués, une action qui a conduit à l'émergence de nouvelles zones de promotion de cette culture, dans les provinces de Zaire, Bengo, Uíge, Cuanza Norte et Cuanza Sul, augurant une augmentation de la production de cacao au cours des trois prochaines années.

Dans le domaine du café, la production a été de 6.229 tonnes (six mille deux cent vingt-neuf tonnes), soit une variation de 19,7% par rapport à l'année dernière, dont 656 tonnes (six cent cinquante-six tonnes) proviennent de la contribution du secteur des affaires.

Entre autres responsables, la délégation comprenait le directeur général de l'Institut du Conseil National du Café (INCA), le président du Conseil d'administration du Fonds angolais de développement du café, le directeur national de l'agriculture et de l'élevage et le directeur du Bureau du secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage.