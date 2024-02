Angola: Tourisme - 230 guides touristiques légalisés dans le pays

Luanda — Deux cent 30 guides touristiques ont été agréés par la Direction Nationale des Qualifications et Licences touristiques, depuis le 1er février de cette année.

Sur ce nombre, la province de Cuanza Sul compte 71 guides, Luanda 47, Huíla 28, ZaIre 18, Cunene 18, Namibe 11, Moxico 9, Benguela 5, Huambo, Lunda Norte et Bengo, trois guides chacune, Cuando Cubango, Lunda Sul et Cabinda, deux chacune, Bié et Cuanza Norte, chacune a un permis de guide touristique, selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mardi.

Au cours de ce processus qui va jusqu'au 1er mars, les guides bénéficieront d'un numéro d'identification personnel (NIP), d'un accès gratuit et facilité aux parcs nationaux, musées, galeries et bibliothèques, une subvention pour la formation, participation aux foires internationales et locales, assurance maladie et personnalité juridique, mais également leurs noms et contacts seront inclus dans le portail touristique du gouvernement.

Cette phase d'enregistrement des guides touristiques par catégorie locale, provinciale, régionale, nationale et internationale, est déclenchée par la nécessité de réglementer l'exercice de cette activité, puisqu'elle s'effectue sans l'autorisation des organismes compétents.

Ce processus a pour objectif de fournir aux guides des outils juridiques et techniques qui les relient à l'entité de régulation, ainsi que de garantir leur crédibilité auprès des touristes.

%

Selon la Direction nationale des qualifications et licences touristiques, supervisée par le Ministère de la Culture et du Tourisme, l'Angola compte environs 741 guides, parmi les actifs et les saisonniers, avec près de 36 guides touristiques qui opèrent illégalement dans le pays.

Face à ce scénario, le secteur touristique veut avoir des guides accrédités pour satisfaire les aspirations de tous ceux qui visitent le pays et fournir aux touristes des informations sur la réalité géoculturelle et historique de l'Angola.

Le guide touristique est un professionnel libéral bénéficiant d'un 'chèque vert', comme c'est le cas des avocats, agents immobiliers et autres prestataires de services, renforce le document.