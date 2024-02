Togo: « L'intérêt général reste gravé dans notre ADN », FDR !

C'est bien une assertion réformée qui décrit bien la vision et l'action politique du parti les FDR (Forces Démocratiques pour la République) et de son président national. C'est du moins ce que l'on peut comprendre dans une projection et analyse de situation faite dimanche dernier en marge d'une cérémonie d'installation d'un bureau de fédération de ce parti dans le Grand Lomé. Vice-président national et Coordonnateur du Grand Lomé, le Maire de la Commune de Golfe 2, Dr James Amaglo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dans une réponse aux sollicitations de la presse sur la posture adoptée jusqu'ici par leur parti politique qui continue d'ailleurs d'inviter les acteurs politiques de l'opposition à une unicité d'action, a fait comprendre que c'est la position là n'est pas un hasard et a été toujours celle adoptée par ce parti et son leader depuis sa création en 2016.

« Au nom des militants, et au nom de certaines personnalités du pays, du parti, il (le président national, Me Paul Dodji Apévon, ndlr) est toujours sollicité parce que on sait que dans ses veines, dans son ADN, l'obligation, c'est l'intérêt général, et pour l'intérêt général, il faut être capable de se renoncer et faire en sorte qu'on soit ensemble.

Le chemin est là parce que quand on était né en tant que FDR, on est parti du Groupe des 6, on est allé à la C14, et avant même les élections législatives nous avons fait une déclaration solennelle à Afagnan où nous sollicitions que les partis politiques de l'opposition s'entendent pour désigner un candidat qui peut être de la société civile, de la diaspora pour taire un peu nos égos, nos conflits d'intérêt et autres.

Ça a pris de l'ampleur, Mgr Kpodzro s'en est également saisi parce que c'est sa conviction profonde, on y a travaillé, mais malheureusement, la fin on le sait, c'est parce qu'il y a encore les égos, les doubles langages, les faux comportements qui ont fait que l'opportunité à laquelle le peuple a cru n'a pas donné les fruits », a-t-il déclaré. On peut donc en déduire que ce parti, malgré les échecs de certaines actions antérieures, continue de croire en une union d'action pour cette opposition togolaise, surtout celle convaincue et acquise pour le changement ou l'alternance à la tête du pays.

En dépit des échecs, Dr Amaglo, tout comme les autres partisans membres des FDR, rassurent d'une chose, « nous n'abandonnerons pas, nous apprenons comme l'a dit Mandela, et je crois que d'ici la date prévue par le régime en place, nous avons du temps et par la grâce de Dieu, quelque chose d'intéressant pour ce peuple arrivera pour le motiver pour qu'on gagne dans l'intérêt de toute la population. Nous devons donc tout faire pour qu'ils sachent que nous sommes une porte de sortie pour eux ».

Présent dans les collectivités locales avec des Maires et Adjoints au Maire ainsi que des Conseillers municipaux, à la suite des élections locales de 2019, le parti compte s'ingérer encore plus dans la gestion du pays et servir de contre-poids valable pour des décisions qui n'iraient pas à l'avantage des populations et être une force de proposition et une meilleure réponse pour le changement au Togo.