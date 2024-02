Angola: Le pays renforce son engagement à atténuer la pêche illégale

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmén dos Santos, a réaffirmé ce mardi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif en faveur de la gestion durable des océans pour lutter contre la pêche illégale, en utilisant les nouvelles technologies du Centre régional de surveillance, de contrôle et d'inspection des pêches ( MCSCC), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

La gouvernante, qui s'adressait à la presse, en marge de la formation initiale des inspecteurs, dans le cadre du projet Stop Atlântico, pour lutter contre la pêche illégale, a dit que le centre déjà référencé, avec le soutien de l'ambassade des États-Unis, améliorera la qualité de la visualisation des délinquants.

«En temps réel, nous comprendrons précisément où l'infraction est commise, ainsi que la démarche de l'inspecteur», a-t-il expliqué.

Outre la numérisation, la responsable du portefeuille Pêche a souligné la valeur ajoutée de Stop Atlântico en termes de formation du personnel, de conservation des océans, des mers et de durabilité.

Concernant la contribution du secteur au Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Angola, il a fait savoir qu'elle se maintient entre 3,5 et 4 pour cent, mais avec la poursuite de la lutte contre la pêche illégale, il y aura une amélioration du travail et une plus grande utilisation de l'activité de pêche.

"Utiliser les océans, maintenir la durabilité, l'écosystème et les espèces biologiques est un autre objectif de l'Exécutif", a-t-il souligné.

Le représentant de l'Ambassade des États d'Amérique en Angola, Chistopher Hattayer, comprend que le partenariat dans le domaine des océans a comme piliers fondamentaux le soutien à la sécurité, à la bonne gouvernance et à la prospérité économique.

"Nous devons soutenir le gouvernement angolais et d'autres pays, la Namibie et l'Afrique du Sud, pour protéger la mer, c'est pourquoi nous entendons contribuer à la formation et à la sensibilisation du personnel", a-t-il affirmé.

Il considère la pêche illégale comme un risque majeur pour la santé et la biodiversité.

Le projet appelé Stop Atlântico, qui vise à lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis.

Avec ce projet, les pays de la SADC, notamment ceux impliqués dans le courant froid de Benguela (Angola, Namibie et Afrique du Sud), peuvent avoir une action concertée avec le Centre régional de surveillance, de contrôle et d'inspection des pêches (MCSCC), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), basé au Mozambique, Maputo.