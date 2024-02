Angola: Une spécialiste défend la rigueur dans des tests médicaux

Luanda — La nécessité pour les clubs d'effectuer des examens médicaux sur leurs athlètes au Centre de Médecine Sportive (CENAMED) et dans des institutions certifiées, pour éviter des situations négatives, même des cas de mort subite, a été défendue ce mardi, à Luanda, par la spécialiste et directrice, Stela Cristiano.

Se confiant à l'Angop, dans le cadre des conférences scientifiques sur la médecine du sport, qui se tiendront les 21 et 22 de ce mois, dans la capitale du pays, le médecin a déclaré que certaines associations ont recours aux établissements hospitaliers, où il n'y a pas de spécialistes capables d'attester l'état physique réel et des capacités des pratiquants.

La spécialiste en médecine sportive a ajouté que le CENAMED, situé au Complexe de Cidadela, est une institution dotée de moyens et de professionnels possédant des connaissances spécifiques en matière de tests médicaux et d'évaluation de l'état des praticiens, principalement des athlètes de haute compétition, en début de saison.

Elle a précisé que de nombreux tests effectués dans des établissements extérieurs au Centre de Médecine Sportive, évalués dans ce centre spécifique, échoueraient, car ils ne répondent pas aux exigences nécessaires et appropriées, mettant même en danger la santé du praticien, qui pendant les activités peuvent présenter certaines déficiences ou symptômes.

%

Il a ajouté que, même si le CENAMED ne dispose toujours pas d'un personnel suffisant, il continue à exercer son activité avec un grand engagement et dévouement de la part du collectif, et travaille également à former et à qualifier le personnel d'autres établissements dans les connaissances spécifiques de la médecine sportive.

A cet effet, la tenue de ces premières journées, qui en plus du caractère de formation, vise également à faire connaître l'importance de la médecine sportive en Angola, avec la participation de conférenciers nationaux et étrangers.

Toujours au Centre de Médecine Sportive, sa deuxième unité installée au Stade 11 de Novembro, est désactivée, en raison de la détérioration du bâtiment, ses équipements et matériels ont été transférés à Cidadela, qui assure des consultations médicales quotidiennes et des traitements généraux (toutes les maladies) et spécifiques (blessures sportives).

Les cas tels que les tendinites, les blessures aux genoux et aux autres membres, sont les blessures sportives les plus traitées au Centre de Cidadela, qui, outre les pratiquants, assiste également le grand public, selon la source de l'ANGOP, sans toutefois révéler les prix pratiqués.

Par exemple, pour un sportif de haute compétition, des évaluations médicales sont réalisées telles que des analyses de sang, une imagerie, un électrocardiogramme, des tests d'effort et des examens médicaux.

Ouvert le 11 février 2000 par l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Marcos Barrica, le CENAMED dispose d'une salle de soins humides, de vestiaires, de bureaux, de salles de dépistage et d'attente, de fitness, de cardio, d'une zone d'évaluation, de rééducation fonctionnelle, de physiothérapie, un espace d'étirements, de flexibilité et de post-urologie et des laboratoires de biomécanique et de physiologie de l'exercice.

Concernant son expansion à d'autres provinces, la doctoresse Stela Cristiano estime qu'à l'heure actuelle, la priorité réside dans les actions de consolidation du centre principal de Luanda, pour répondre à la demande, et passer à la phase de création de centres régionaux.

La spécialiste en médecine du sport, Stela Cristiano, a récemment remplacé, comme directrice du CENAMED, le docteur José Mulima, actuel membre du secteur antidopage de la Confédération africaine de football (CAF).