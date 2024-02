Afrique: Luanda accueille la 1ère réunion de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueille mercredi la séance solennelle d'ouverture de la 1ère Réunion plénière ordinaire de l'Assemblée parlementaire paritaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l'Union européenne (UE), dans le cadre du nouvel accord de Samoa.

La séance solennelle sera présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, en représentation du Président João Lourenço.

Selon le porte-parole de la réunion, le député Virgílio Tchiova, le discours d'ouverture de la vice-présidente sera précédé de celui de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, et des coprésidents des Assemblées parlementaires paritaires OEACP-UE, notamment Ana Rita Sithole et Carlos Zorrinho.

Il s'agit de la première réunion plénière ordinaire de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE depuis la signature du nouvel accord de Samoa.

L'accord de Samoa est un nouveau cadre général pour les relations entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, couvrant six domaines prioritaires, notamment la démocratie et les droits de l'homme, le développement et la croissance économiques durables, le changement climatique, le développement humain et social, la paix, la sécurité et les migrations et mobilité.

%

Après la séance d'ouverture, il y aura deux débats, avec l'intervention de la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et de Fabricio Cardone, professeur de sciences politiques à l'Université de Glasgow, au Royaume-Uni.

Les thèmes du débat sont liés à la nouvelle dynamique du partenariat entre l'OEACP et l'Union européenne.

Ce mardi ont eu lieu les réunions du Bureau des Assemblées parlementaires paritaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne.

Les Bureaux sont des organes exécutifs de l'Assemblée parlementaire paritaire qui, entre deux Assemblées, prennent des décisions et exécutent les tâches recommandées par la dernière Plénière.

Ces (secrétariats exécutifs) ont préparé la première réunion plénière ordinaire de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'Union européenne.