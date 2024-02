Madagascar: Intempéries - Une centaine d'écoles touchées

De nombreuses infrastructures scolaires ont été impactées par les fortes pluies. Ces dégâts ont été enregistrés dans sept régions du pays.

Les pluies qui se sont abattues, ces trois dernières semaines, dans quelques localités du pays, ont eu des impacts conséquents sur les infrastructures scolaires. Selon le bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), sept régions sont impactées dans le secteur éducation et les dégâts sont répartis comme suit : 25 salles de classe décoiffées, 41 détruites et 40 complètement détruites.

2 387 cases sont inondées, 13 endommagées et 18 détruites. Concernant le bilan général, 12 décès sont répertoriés dans six régions, dont, deux à Tana I, deux à Mandoto, deux à Benenitra, trois à Fénérive-Est, si Vatomandry, Tsaratanana et Maroantsetra ont enregistré chacun un décès. Neuf personnes sont portées disparues d'après toujours ce bilan dont deux à Fénérive-Est, quatre à Benenitra, tandis que Vavatenina et Vatomandry ont chacune une personne disparue. Pour les sinistrés, le BNGRC a répertorié 9 485 soit 2 909 ménages et 4 101 personnes déplacées soit 1 067 ménages. Elles sont actuellement accueillies sur 14 sites actifs.

Réponses

Trois semaines après les fortes pluies, plusieurs quartiers sont encore inondés. Dans la Capitale, les travaux d'assainissement des canaux ont déjà débuté comme ce fût le cas dans les fokontany de Tsaramasay, Betongolo, Ankazomanga Andraharo, Ankorondrano Andranomahery et Ankorondrano Atsinanana. Le Directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andriakaja a déjà effectué une descente à Atsinanana et Alaotra Mangoro pour distribuer des vivres aux sinistrés. A Fénérive-Est, 2 448 personnes en ont bénéficié et 1 137 à Toamasina.