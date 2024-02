Madagascar: Santé mentale - Quand le rire devient thérapie

De nos jours, la thérapie par le rire est de plus en plus pratiquée dans la prise en charge de la santé mentale. Cette pratique figure parmi les thèmes qui seront abordés durant la journée du 24 février lors de l'évènement « la santé mentale positive et l'espoir renaît » par les Rotary Clubs de Madagascar.

Parlons de la santé mentale ! N'en faisons plus un tabou ! Mais quels sont les signes indiquant la possibilité d'être atteint d'une maladie mentale ? Des spécialistes en la matière fourniront les réponses à cette question lors d'une journée de sensibilisation et de portes ouvertes qui sera organisée ce samedi 24 février de 9h à 16h au Radisson Blu Waterfront. Placé sous le thème « la santé mentale positive et l'espoir renaît », les Rotary Clubs de Madagascar, organisateurs de cet évènement ont invité 25 intervenants qui aborderont différents sujets comme la dépendance, le traumatisme, le stress, la dépression ainsi que les différentes sortes de maladies mentales à travers des conférences, témoignages et thérapie.

L'assistance aura, entre autres, l'opportunité de découvrir la thérapie par le rire ou la gélothérapie qui permet d'évacuer le stress et d'atténuer les symptômes de dépression et d'anxiété. « Actuellement, dans le domaine de la santé mentale, le traitement par le rire tient une place très importante aussi bien dans la gestion du stress que dans la gestion des changements d'humeur et la dépression. C'est un traitement destiné à tout problème de santé mentale », selon le Pr Lalatiana Andriamanarivo, intervenant. Aucune inscription préalable n'est nécessaire si la participation à cet évènement est de 20 000 ariary.

Le Rotary International donne la priorité aux actions en faveur de la santé mentale cette année. Sept pays se mettent au diapason pour la santé mentale ce 24 février. « Cette année, nous donnons la priorité aux actions en faveur de la santé mentale, un domaine qui me tient particulièrement à coeur. Je sais ce que c'est que de voir quelqu'un souffrir en silence », selon le message de Gordon Mcinally, président du Rotary International, 2023-2024. D'après l'organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus d'ici 2030.

La solitude et l'isolement social sont d'importants facteurs de risque de développer des problèmes de santé mentale à un âge plus avancé. A un certain âge, la santé mentale est déterminée non seulement par l'environnement physique et social, mais aussi par les effets cumulatifs des expériences de vie passées et des facteurs de stress spécifiquement liés au vieillissement. L'exposition à l'adversité, la perte importante des capacités intrinsèques et le déclin des capacités fonctionnelles peuvent entraîner une détresse psychologique.