Madagascar: Révision annuelle de la liste électorale - L'observatoire SAFIDY a déployé 736 observateurs

Pour contribuer à l'amélioration de la mise en oeuvre de la Révision Annuelle de la Liste Électorale (RALE 2023-2024) afin d'optimiser le taux d'inscription des citoyens dans la liste électorale, l'Observatoire SAFIDY a observé 772 fokontany répartis, dans les 109 districts, 240 communes et 23 régions du pays, le 15 février dernier, conformément à la date de clôture provisoire de la liste électorale au niveau des Commissions Locales de Recensement des Électeurs(CLRE).

Situation de Handicap

SAFIDY a déployé 736 observateurs dont 65% sont des jeunes, 50% des femmes et 6% des personnes en situation de handicap, sur le terrain représentant 275 Organisations de la Société Civile. Au niveau central : un centre de recoupement et de traitement des données collectées, constitué par des informaticiens et analystes, un centre de traitement de signalement à travers les numéros verts. SAFIDY relève, entre autres, les points suivants : 94,8% des fokontany observés ont disposé de la CLRE pour la RALE.

Une hausse de 11,7% d'inscription des citoyens dans la liste électorale a été constatée entre le 1er décembre 2023 et le 15 février 2024. 42% des citoyens nouvellement inscrits dans la liste électorale sont des femmes. 12,4% des CLRE n'ont pas de Procès-verbal de nomination des membres et 89% des membres du CLRE disent avoir été formés sur le processus de la RALE.

%

Inexistence des mesures

Une faible participation des organisations de la société civile et des partis politiques au sein du CLRE, des jeunes et des Personnes en Situation de Handicap (PSH). Dans 75% des fokontany, SAFIDY a observé l'existence des réunions concernant l'introduction et/ou la suppression d'électeurs dans la liste électorale. 57% des fokontany observés ont affirmé l'inexistence de mesures de facilitation pour l'inscription des PSH dans la liste électorale.

Les résultats de l'observation font apparaître les faits suivants : une augmentation notable de 11% de l'effectif des électeurs enregistrés lors de la refonte a été constatée, témoignant d'une participation accrue au processus d'inscription. La région qui a le plus grand nombre d'électeurs nouvellement inscrits est Analamanga avec un total de 51 423 personnes, représentant près de 35% de l'ensemble des inscriptions observées. En revanche, les régions de Vatovavy, Ihorombe, et Betsiboka ont un faible nombre d'inscrits, avec respectivement 628, 704, et 724 personnes nouvellement inscrites.