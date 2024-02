Madagascar: Biodiversité - Madagascar entend s'aligner au nouveau cadre mondial

Le nouveau cadre Mondial de la biodiversité a été adopté lors de la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) en décembre 2022.

Montrer au monde que Madagascar éprouve la volonté de faire plus pour la conservation de la biodiversité. C'est en ces termes que l'on peut inscrire l'initiative qui vise à mettre à jour la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité de Madagascar. Le pays a fait des avancées majeures en termes de conservation. Un fait que toutes les parties prenantes reconnaissent qu'elles soient dans le pays ou à l'international.

Les divers mécanismes de lutte mis en place ainsi les diverses législations dont l'objectif est d'éradiquer les infractions et crimes environnementaux en sont des parfaites manifestations. Force est toutefois de constater que malgré ces efforts, les pertes se sont enchaînées à vitesse grand V. Le pays a perdu environ 40% de sa couverture forestière ces 50 dernières années et avec elles, les richesses faunistiques et floristiques qui sont majoritairement endémiques.

Important

C'est dans l'esprit de renforcer les avancées, les efforts qui méritent d'être mis en avant qu'a été organisé l'événement d'hier, un atelier de mise à jour de la stratégie nationale pour la biodiversité. Informer et mobiliser les différentes parties prenantes sur les enjeux de la révision de la stratégie et du plan d'action national pour la biodiversité. Tel était donc le mot d'ordre de l'événement d'hier. Outre les enjeux, le contexte de la révision a également été au menu de la journée tout comme l'engagement des parties prenantes dans le process, la présentation de la feuille de route ou encore l'identification des besoins et attentes.

%

Il convient de noter que « le nouveau cadre mondial sur la biodiversité fournit des objectifs et des cibles claires pour orienter les politiques et les actions en faveur de la biodiversité ». Outre la révision de cette stratégie, Madagascar devrait faire face à d'innombrables défis dans sa lutte pour la conservation de sa biodiversité. Les pratiques destructrices de l'environnement obéissant à des logiques économiques, la question relative à la hausse du pouvoir d'achat et de la lutte contre la pauvreté sont, dès lors, primordiales voire vitales.