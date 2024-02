Madagascar: Football / « Indri Coupe » - 10 millions d'ariary à la clé

L'AVMC Events organise un tournoi de foot à 7 nommé « Indri Coupe », à Tana en mars. L'équipe championne de cette première édition recevra 10 millions Ar.

Un tournoi de football à 7 en pleine effervescence à Antananarivo. L'AVMC Events organise un tournoi de foot à 7, baptisé « Indri Coupe », dans la Capitale en mars. Cette première édition promet une compétition très disputée entre les équipes des différents arrondissements de la ville, avec une prime de 10 millions d'ariary en jeu pour l'équipe championne. « L'Indri Coupe est un tournoi ouvert à tous, un sport de masse qui encourage la participation de joueurs âgés de 17 ans et plus, non licenciés au sein de la Fédération malgache de football (FMF). Seules les équipes de deuxième division sont autorisées à y participer. Cette première édition vise à détecter les jeunes talents du football dans les quartiers de la Capitale », explique Ny Ony Harinantenaina Razakasoa, responsable sport.

Solidarité et Fair-play

Le tournoi se déroule en deux phases. Tout d'abord, le premier tour se déroule dans les six arrondissements d'Antananarivo, répartis en quatre secteurs. Chaque secteur a son propre tournoi. Ensuite, les huit équipes finalistes de chaque secteur passeront au deuxième tour, où elles s'affronteront pour les quarts de finale aller-retour. Les demi-finales se joueront également en aller-retour, déterminant ainsi les équipes qui accéderont à la grande finale de l'Indri Coupe. « Outre l'aspect compétitif, le tournoi vise également à promouvoir le respect, l'écoute, la solidarité et le fair-play entre les joueurs et leurs supporters. Des animations et des jeux sont également prévus tout au long de la compétition pour garantir une atmosphère conviviale », poursuit-elle.

Les récompenses pour les équipes méritantes ne manquent pas. Les trois premiers de chaque secteur recevront des trophées et des médailles, tandis que pour l'ensemble de l'Indri Coupe, l'équipe championne se verra remettre une coupe, des médailles d'or et une prime exceptionnelle de 10 millions d'ariary. Les équipes classées deuxième et troisième ne seront pas en reste, avec des prix attrayants à la clé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars, avec des frais d'inscription de 155 000 ariary par équipe. Les équipes doivent remplir une fiche d'inscription comprenant les noms des joueurs et du staff, ainsi que des informations sur le club.