Madagascar: Run Mada - Fusion artistique entre Madagascar et La Réunion

Le 9 mars, l'AFT Andavamamba sera le théâtre d'un événement culturel inédit intitulé « Run Mada », marquant une collaboration artistique entre Madagascar et La Réunion. Deux artistes réunionnaises et deux artistes malgaches partageront la même scène dans un spectacle riche en diversité et en créativité.

Au programme, quatre artistes féminines présenteront leurs talents dans différentes disciplines. Parmi elles, Aurélie Lauret, danseuse et comédienne originaire de La Réunion, apportera sa touche unique à travers son art du mouvement. Eat My Butterfly, DJ et artiste musicienne réunionnaise, envoûtera le public avec ses sonorités électro. Côté malgache, Na Hassi, slameuse depuis 2008, offrira ses mots percutants et sa poésie engagée, tandis que Faragasy, percussionniste talentueuse et plurielle, éblouira l'auditoire avec son jeu rythmique envoûtant.

« Les deux artistes réunionnaises élargissent leurs horizons artistiques en se produisant sur la scène malgache. Notre objectif est de promouvoir les artistes féminines à l'occasion de la Journée Internationale des Femmes et de diversifier les styles artistiques en rupture avec nos habitudes musicales à Madagascar. Au cours de cet événement, nous assisterons à une fusion unique entre la percussion, le slam, la musique et la danse », souligne Hadrianna Rajerinera, responsable de la Communication de l'AFT Andavamamba.