Ghana: Les médias mettent fin à la mise en index du ministre après l'agression d'un journaliste

communiqué de presse

L'Association des journalistes du Ghana (GJA), en consultation avec ses partenaires médiatiques, y compris la MFWA, a levé le black-out médiatique qu'elle avait décidé d'imposer à la ministre de la pêche et du développement de l'aquaculture, Mavis Hawa Koomson.

La GJA a imposé un black-out médiatique sur la ministre, qui est également députée d'Awutu-Senya East, après que des voyous portant des chemises à son effigie aient attaqué un journaliste, le 4 janvier 2024. Les voyous ont attaqué David Kobenna, animateur de l'émission matinale de Cape FM, lors de l'examen des candidats aux élections législatives de décembre prochain au Ghana, sous l'étiquette du New Patriotic Party (NPP), le parti au pouvoir, à Cape Coast, capitale de la région centrale du Ghana.

L'incident a contraint la GJA à lancer un appel au boycott médiatique contre la ministre, une initiative que la MFWA a fermement soutenue. Cependant, le 15 février 2024, Mme Koomson, accompagnée du ministre de l'information désignée, Fatimatu Abubakar, a rencontré la GJA pour trouver un accord à l'amiable. Des représentants des principaux acteurs des médias au Ghana, notamment Private Newspapers and Online News Publishers Association of Ghana (PRINPAG), the Ghana Independent Broadcasters Association (GIBA), La Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), le Corps de presse parlementaire, et la New Media Association ont assisté à la réunion.

Selon un communiqué de la GJA signé par son secrétaire général Kofi Yeboah, la décision de mettre fin au black-out médiatique sur Mme Koomson fait suite à sa promesse, soutenue par la ministre de l'information désignée, d'aider à garantir la justice pour le journaliste attaqué.

Une mise à l'index similaire de Farouk Aliu Mahama, le député de Yendi dans la région nord du Ghana, reste cependant en vigueur, selon le communiqué.

La mise à l'index été imposé à M. Mahama pour son agression présumée sur Mohammed Aminu M. Alabira, le correspondant de la région du Nord de Citi FM/TV, lors des primaires parlementaires du parti au pouvoir, le 27 janvier 2024.

La Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) félicite Mme Hawa Koomson et sa collègue la ministre de l'Information désignée, Fatimatu Abubakar, pour avoir pris l'initiative salutaire du dialogue avec les représentants des médias sur ce sujet. Nous saluons le soutien résolu que les journalistes et les médias ont apporté au boycottage en solidarité avec David Kobenna. La justice pour le journaliste agressé est l'ultime étape, et nous espérons que la ministre tiendra sa promesse de soutenir les efforts visant à garantir une réparation appropriée.