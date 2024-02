Congo-Kinshasa: Un voisinage difficile

Depuis la période post-génocide de 1994, les relations entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC) ne sont pas au beau fixe. Si, un rapprochement entre les deux pays avait momentanément eu lieu, ils se regardent à nouveau en chien de faïence depuis 2021. En cause, la reprise des combats des rebelles du mouvement M23, dans l'Est de la RDC, qui avaient été pourtant vaincus par l'armée congolaise, avec l'aide des casques bleus de la mission onusienne, MONUSCO. Kinshasa voit, à travers ce regain d'activisme du M23, la main des autorités rwandaises, avec en tête le Président, Paul Kagamé, alors qu'elles s'en sont toujours défendues.

Pour les dirigeants de la RDC, le Rwanda s'appuie sur les rebelles du M23 pour pouvoir exploiter certaines matières du riche sous-sol de leur pays. Deux rapports de l'ONU confirment cette pratique, tout comme ils donnent des arguments de taille à Kigali, pour accuser l'armée congolaise d'être de connivence avec les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), des rebelles Hutus réfugiés dans l'Est de la RDC après le génocide de 1994. Les deux Etats s'accusent mutuellement de déstabilisation et ne finissent pas de se livrer à des passes d'armes.

Le 18 février dernier, le gouvernement rwandais a annoncé son intention de mettre fin au soutien de la RDC aux FDLR. Kagamé entend obtenir par tous les moyens, la démobilisation et le rapatriement des rebelles rwandais installés en RDC, pour des raisons de sécurité intérieure. C'est dire, qu'une paix entre les deux pays n'est pas pour demain, tant les positions sont tranchées. Il le faut pourtant. Des négociations entre le deux Etats sont en cours, sous la conduite du Président angolais, João Lourenço, mais, on ne saurait jubiler. Aucun parfum de sincérité ne semble se dégager dans les relations entre les deux pays, chacun étant convaincu que l'autre veut sa perte.

Les autorités rwandaises et congolaises ont tout intérêt à entretenir un dialogue sincère, à faire preuve de remise en cause et de dépassement pour envisager l'avenir dans la sérénité et la paix. L'enjeu est de taille, dans la mesure où les populations souffrent le martyre dans l'Est de la RDC avec les pillages, les exactions et les tueries au quotidien du M23. Ce groupe contrôle des localités entières dans le Nord-Kivu, le gouvernement congolais peinant à affirmer son autorité dans cette province à problèmes. Le cri du coeur, que le capitaine de l'équipe nationale de football de la RDC, Chancel Mbemba, a récemment lancé au Président Kagamé, résonne encore.

« Quand tu regardes les massacres dans l'Est du pays, ce n'est pas facile. S'il vous plaît M. Kagamé, tu es un papa. Quand est-ce que tu vas arrêter ? Tu es le numéro 1, tu as la commande de la guerre. Tu es là, tu es capable de tout arrêter », a-t-il signifié au chef de l'Etat rwandais. Tout aussi nuisibles, malgré l'accusation d'être de mèche avec l'armée congolaise, les FDLR détruisent aussi des vies en RDC. Il est véritablement temps que la RDC et le Rwanda examinent sans hypocrisie leurs relations, en vue de tirer définitivement un trait sur les sombres épisodes de violence et de défiance, pour le bonheur de leurs peuples respectifs.