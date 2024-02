Congo-Brazzaville: DGTT - De meilleures performances attendues

Plus de cinquante cadres et agents de la Direction générale des transports terrestres (DGTT) ont été formés aux exigences de la sécurité routière et à l'innovation du secteur de transport routier.

La DGTT devra s'atteler à mettre en œuvre les nouvelles règles liées à l'octroi du permis de conduire dans toutes les catégories et améliorer sa performance administrative.

La session de renforcement des capacités qui s'est achevée le 19 février, à Brazzaville, a mobilisé le personnel de la DGGT ainsi que les représentants des sociétés connexes aux transports routiers, des centrales syndicales et des experts. Durant trois journées, les participants ont échangé autour des pratiques liées à la sécurité routière, à la règlementation en vigueur, à la problématique de la modernisation de la DGTT et ses entités départementales, la digitalisation des procédures de délivrance des documents de transport...

Concernant le permis de conduire, quelques réglages devront être apportés allant de l'initiation à la délivrance du diplôme en différentes catégories. Les participants ont recommandé, pour cela, la mise en place d'une campagne de sensibilisation pour la meilleure compréhension du permis de conduire et du certificat de capacité ; la règlementation des catégories supérieures au permis A et B, l'instauration de l'examen oral pour l'obtention du permis de conduire ; un prérequis niveau baccalauréat pour les moniteurs des auto-écoles, l'institution d'un programme commun pour le permis de conduire...

%

Par ailleurs, les participants ont insisté sur l'amélioration de la statistique sur le parc automobile national et la disponibilité du bulletin des accidents de la circulation liant les procès-verbaux de police, de la DGTT et des partenaires, la création d'un fichier de contrôle pour les statistiques des véhicules roulants, la formation des agents de la DGTT en transporteur ferroviaire, la mise en place d'un plan de signalisation routière.

Durant les trois jours des discussions, les acteurs ont donc partagé des expériences sur le secteur des transports terrestres avant de formuler ces pistes de solutions. Il faut souligner que le secteur des transports terrestres est décrié à cause de nombreuses faiblesses, notamment le manque de politique de développement, de personnel qualifié et de culture de transparence.

Pour le directeur de cabinet du ministre des Transports, Dieudonné Tchicaya, une étape importante a été franchie pour améliorer la qualité des services de la DGTT et l'harmonie des méthodes de travail. « Il s'agit des problématiques fortes intéressantes pour l'efficacité de l'administration publique de transports terrestres. Nous avons été sensibles à la qualité des échanges et des propositions qui ont marqué ce moment(...) Ils traduisent la vision de la DGTT de devenir une administration performante, pilier du Plan national de développement 2022-2026 », a-t- il conclu.