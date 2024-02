Sénégal: Fixation d'une nouvelle date des élections - Aar Sunu Election lance plusieurs plans d'actions

Après sa marche réussie du samedi dernier, la plateforme Aar Sunu Election entend investir de nouveau la rue pour continuer à demander la tenue des élections présidentielles et le respect de la décision du conseil constitutionnel. A cet effet, plusieurs actions dites "intelligentes" seront menées dès la semaine prochaine avec notamment l'organisation d'un grand rassemblement...

Après sa grande marche organisée à Dakar, le samedi dernier et qui a connu un grand succès, la plateforme citoyenne Aar Sunu Election entend se lancer avec d'autres actions dès la semaine prochaine. Il s'agit de mobiliser les citoyens à travers des actions intelligentes autour de l'organisation des élections avant le 2 avril. A ce titre un rassemblement est prévu pour ce samedi 24 février, selon ces membres. « Nous prévoyons samedi, remettre aussi cette mobilisation et cette fois-ci ce sera un rassemblement qu'on va organiser. On a déjà déposé la lettre d'information au préfet pour permettre à cette activité qui est un peu spécifique, parce que ça permet d'avoir deux choses. Ce qu'on appelle la tribune citoyenne. Ça va être un événement où on redonne la parole aux citoyens », ont annoncé face à la presse ce mardi 20 février, les membres de la plateforme citoyenne 'Aar Sunu Election", qui précise que la date sera incessamment communiqué.

L'autre aspect, prévu lors de ce rassemblement du samedi, a-t-on ajouté, «C'est qu'on va demander à chaque citoyen de venir avec sa carte d'électeur. Parce que nous sommes à la veille du 25 février pour montrer que le citoyen est prêt. »

%

Poursuivant son propos Malick Diop, membre de la plateforme, souligne « Nous allons organiser ce qu'on appelle un gouté partagé, pour qu'on essaie de célébrer un peu cet événement. »

Il s'agit pour ces membres, une manière de changer le mode de lutte, réinventer les modèles de luttes citoyens sans violences. Ainsi, a souligné M. Diop, « Ce gouté populaire permettra de lancer le pot de départ pour le président qu'on a élu démocratiquement pour 5 cinq ans et pour dire que voilà les 5 ans franchement ça arrive à terme et on a le droit d'élire un autre président. »

Mais au-delà de leurs actions propres, "Aar Sunu Election" entend aussi soutenir les actions sectorielles notamment avec la manifestation organisée par F24. « F24 a programmé une manifestation. Nous allons soutenir un peu ces dynamiques-là, qui permettent un peu de développer les synergies d'actions », a annoncé Malick Diop.

De même, indique le collectif, « Au niveau des universités il est prévu des veillées nocturnes et des établissements d'enseignements supérieurs. Il s'agit de maintenir les étudiants dans une réflexion productive, dans une réflexion collective sur la question »

Pour boucler la boucle dit-il, « Le 25 février qui est le jour de l'élection nous allons appeler à tous les citoyens de se rendre au niveau des bureaux de vote pour accomplir un geste symbolique. »

Dans ce cadre-là, Aar Sunu Election, invite tous les membres du collectif, à la mobilisation. « Nous demandons une forte mobilisation de tous les acteurs des différents secteurs qui composent "Aar Sunu élection" à fédérer les énergies pour arriver à ce résultat », a lancé M. Diop.

Aar sunu élection a aussi annoncé avoir déposé à la présidence de la République, ce matin une lettre adressée à Macky Sall, avec comme objet « Requête pour la fixation de la date de l'élection présidentielle ».