Tunisie: Observatoire national de la migration - Une délégation de l'Agence de la diaspora éthiopienne en visite en Tunisie

Cette visite représente une opportunité pour la délégation éthiopienne de connaître les missions de l'Observatoire national des migrations, qui consistent principalement en la collecte des informations et des données, l'analyse et l'échange de données, outre la réalisation de recherches et d'études liées à la migration.

Le directeur général de l'Observatoire national de la migration (ONM), Mohamed Mansouri, a rencontré lundi une délégation de l'Agence de la diaspora éthiopienne, représentant la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie, en présence de plusieurs cadres de l'Observatoire. Selon un communiqué de l'Observatoire, la délégation éthiopienne a pris connaissance, à cette occasion, du projet du système d'information national et global autour de la migration, en cours d'élaboration par l'Observatoire, et des mécanismes de coordination entre les institutions actives dans le domaine de la migration en Tunisie.

L'ONM a lancé en 2022 un projet de système d'information national et global sur la migration, qui permet de rapprocher les vues sur les catégories et types de migration. Des accords bilatéraux seront conclus. D'autres sont élaborés avec de nombreuses parties impliquées dans la question migratoire, comme l'Agence tunisienne de coopération technique (Atct), le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, la Banque centrale (BCT), l'Office des Tunisiens à l'étranger et le Centre de recherches et d'études sociales affilié au ministère des Affaires sociales.

La délégation éthiopienne a également mis l'accent sur l'importance d'échanger les données statistiques et mettre en avant leur rôle dans la gestion des flux d'immigrés et dans la détermination des politiques mises en place. Le rôle des expatriés a été mis en avant dans l'appui du développement et le transfert de savoir-faire, de compétences et de technologies, et des transferts financiers des expatriés pour soutenir la réserve nationale de devises étrangères.

A cette occasion, le directeur général de l'ONM a souligné l'engagement et la disposition de la Tunisie à contribuer aux efforts visant à renforcer l'action africaine commune et à réaliser l'intégration continentale économique, conformément aux objectifs internationaux et africains à l'horizon 2030, inscrits dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Pour, en définitive, contribuer à réaliser les aspirations et les attentes des peuples du continent pour un développement durable et solidaire.