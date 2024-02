Afrique: Football / Mondial 2026 / CAN 2025 - Plusieurs matches au menu des Barea

Madagascar disputera deux matches amicaux pendant la fenêtre FIFA en mars. Ensuite, les Barea joueront les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, puis la Can 2025.

La reprise approche. Les Barea ont un agenda chargé cette année. Les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 reprendront en juin. Les protégés de l'entraîneur Romuald Rakotondrabe joueront encore deux matches amicaux à domicile dans trois semaines, lors de la fenêtre FIFA ouverte vers le 18 mars.

Après la période transitoire durant laquelle le coach Rôrô a assuré les matches comptant pour les éliminatoires de la récente Can et les deux premières journées qualificatives pour la Coupe du Monde 2026, « son contrat est en cours de finalisation car nous allons procéder à quelque chose de plus consistant... Nous sommes en train de concocter le calendrier de préparation... Les équipes de sparring partners sont en attente de confirmation », a souligné le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Cinq nations du continent ont été citées par le président de la fédération la semaine passée, à savoir l'Afrique du Sud, la Zambie, le Burundi, le Cameroun et la RD Congo. Après les matches amicaux en mars, les hommes du coach Rôrô joueront du 3 au 11 juin les 3e et 4e journées qualificatives pour la Coupe du Monde 2026. Madagascar recevra à domicile les Comores puis le Mali. Les 5e et 6e journées n'auront lieu qu'en mars 2025, du 17 au 25, où Madagascar fera d'abord le déplacement en République centrafricaine puis accueillera le Ghana.

Très attendu

Le coach Roro en a lui-même fait la confirmation: « Je vais me focaliser sur les éliminatoires pour la Coupe du Monde et pour la Can. Cela ne veut pas dire que j'ai ou que je vais refuser le Chan». Les éliminatoires pour le Championnat d'Afrique des Nations sont prévues vers septembre. La liste des présélectionnés pour les matches amicaux est attendue dans les prochains jours, car leur convocation, surtout pour les expatriés, devrait être envoyée deux semaines plus tôt, c'est-à-dire au plus tard début mars.

Quant à notre participation à la qualification pour la Can 2025, le tirage au sort du tour préliminaire s'est tenu hier au Caire en Égypte. Les matches dédiés aux huit pays les moins bien classés du continent auront lieu du 20 au 26 mars. Exception faite du tour préliminaire, Madagascar, classé 109e mondial et 24e en Afrique, jouera directement au premier tour qui s'étalera sur trois mois. Les 1re et 2e journées ont lieu du 2 au 10 septembre, les 3e et 4e du 7 au 15 octobre, et les 5e et 6e du 11 au 19 novembre.

Les footeux attendent donc avec impatience la confirmation des deux équipes de sparring partners et la liste des présélectionnés, d'abord pour les matches amicaux prévus dans moins de quatre semaines.