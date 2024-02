Cote d'Ivoire: Elu président en décembre 2023 - Ce que Koné Mamadou compte faire pour redynamiser l'UJ-RHDP

Koné Mamadou, élu président de l'UJ-RHDP, a annoncé la tenue d'un séminaire de recadrage pour redynamiser cette structure des jeunes du parti.

Koné Mamadou, le président de l'Union nationale de la jeunesse du RHDP (UJ-RHDP) était face à la presse, le lundi 19 février 2024, au siège du parti à Cocody Rue Lepic. Il présentait son Bureau exécutif national, plus de 2 mois après son élection (le 9 décembre 2023). Un bureau constitué de 45 membres. Il a aussi présenté 5 personnes constituant les membres de son cabinet. Le président de l'UJ-RHDP a aussi mis en place des commissions techniques. « Les jeunes désignés dans ce Bureau exécutif national proviennent des différentes bases politiques. Nous avons fait en sorte que toutes les régions du pays soient représentées, montrant ainsi que le RHDP est un parti de rassemblement. Une dizaine de femmes sont présentes dans le Bureau», a-t-il dit.

Il a aussitôt annoncé la tenue d'un séminaire qui réunira plus de 300 responsables de jeunes du parti, pour s'accorder sur un plan de réactivation du mouvement. « Notre première réunion se tiendra demain ( mardi 20 février 2024. NDLR) avec un seul point à l'ordre du jour. Ce sera l'organisation d'un séminaire. Il se tiendra à l'INJS de Marcory. Ce sera l'occasion de partager avec l'ensemble des membres du Bureau national, notre vision pour la redynamisation de la structure de la jeunesse du parti. Ce sera un séminaire de recadrage. Il est prévu du vendredi 23 au dimanche 25 février 2024. Il va regrouper tous les 350 Départementaux jeunes du pays. Nous allons réfléchir sur la feuille de route des différents délégués. Nous allons réfléchir au règlement intérieur et à la matrice d'actions. Nous aurions pu le faire entre membres du Bureau exécutif national. Mais nous avons jugé mieux de l'élargir à l'ensemble des Départementaux pour que chacun apporte sa contribution », a-t-il ajouté.

%

[ Roger Félix Adom : « Nous avons besoin de vous sur le terrain» ]

Roger Félix Adom, le Directeur de cabinet du Secrétaire exécutif du RHDP, représentait la direction du parti à la rencontre. Tous les 26 candidats qui étaient opposés à l'AG élective du 9 décembre étaient présents à la cérémonie. Roger Adom a prôné l'union. « Je demande à celles et ceux qui n'ont pas été retenus dans le Bureau exécutif national de ne pas se décourager. Tel est le combat politique. Vous êtes jeunes et vous avez l'avenir devant vous. Nous vous demandons de soutenir le président et son Bureau. Continuez à croire aux RHDP et à son président. Nous sommes un parti d'avenir », a-t-il conseillé, avant de poursuivre pour dire : « Le combat politique est rude. Nous avons besoin de vous sur le terrain. Le combat politique est rude, long et nous devons arriver en 2025 avec une victoire éclatante à la présidentielle. Nous comptons sur votre mobilisation, votre esprit d'animation et d'organisation. Il est important que tous les membres militent de manières actives. Nous serons très regardants sur la feuille de route qui devra faire qu'en octobre 2025, la jeunesse soit mobilisée pour le RHDP et le Président Alassane Ouattara».