Cote d'Ivoire: Bouaké - La coordinatrice de l'Uegblo et son bureau investis

La coordinatrice départementale de l'Union des élèves et étudiants Gblo Diabo-Languibonou (UEGBLO) section Bouaké, Roseline Kouamé et son bureau ont été investis le samedi 17 février 2024 à Bouaké .

La cérémonie d'investiture était placée sous le parrainage de Jacques Assahoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique, par ailleurs, président du Conseil régional de Gbêkê. Au nom du parrain, son représentant Brou Duval a adressé ses vives félicitations aux membres de l'UEGBLO avant d'encourager les filleules du ministre Jacques Assahoré Konan à prendre une part active à la promotion des intérêts et cultures du peuple Gblo ainsi qu'au développement de Diabo et Languibonou.

« Vous devrez savoir réunir, écouter, communiquer, recueillir les préoccupations des adhérents, trouver des solutions de façon consensuelle et porter une vision à l'image de votre parrain Jacques Assahoré Konan. Il vous exhorte à réaliser de nombreuses tâches fructueuses et enrichissantes », a dit Brou Duval. Avant de les inviter , à faire de l'UEGBLO, un cadre de concertation, d'entraide et de promotion de la cohésion sociale, du travail bien fait, mais surtout de soutenir les actions du ministre Jacques Assahoré Konan. Avant lui, la présidente nationale de l'UEGBLO, Roseline Kouamé a rappelé les missions principales de ladite union. « Aujourd'hui plus que jamais, notre génération a soif de changement, de réussite et surtout d'actions concrètes capables d'influencer positivement nos vies en société.

Trouver des solutions aux défis de notre union, passent inévitablement par une formation de nos membres challengés dans leur mentalité et imprégnés des enjeux d'un monde de solidarité, d'unité, d'entraide et de solidarité. C'est ce à quoi nous travaillons à l'UEGBLO Diabo-Languibonou », a-t-elle dit. Après son investiture, Roseline Kouamé , a exprimé sa gratitude à tous pour la marque de confiance qui lui a été témoignée . En présence de plusieurs responsables d'organisations de jeunesse, de chefs de communautés, de parents et amis, elle s'est engagée avec son bureau à travailler à une meilleure cohésion des troupes et à redynamiser la section de Bouaké. L'UEGBLO créée en 1994 est une union de jeunesse qui met un point d'honneur à insuffler la culture de l'excellence, le sens de responsabilité et l'entrepreneuriat afin de transformer les membres en acteurs de changement prêt à répondre aux défis du développement de Diabo-Languibonou