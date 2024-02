Madagascar: Tennis de table / Mondiaux - La défaite contre Taipei met fin à l'aventure malgache

Pas de phase finale pour l'équipe malgache. Madagascar termine quatrième du groupe 5 à la 47e édition du championnat du monde par équipe à Busan en Corée du Sud. Seuls les trois mieux classés de chaque groupe se qualifient pour les seizièmes de finale.

Le Japon caracole en tête au terme de la phase de poule après un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matches. Avec trois victoires et une défaite, Taipei occupe la seconde place et la République tchèque la troisième place, enregistrant deux victoires et deux défaites.

Après les défaites contre le Japon (0-3) et la République tchèque (1-3) ainsi que l'unique victoire contre le Nigeria (3-1), Madagascar a encaissé une troisième défaite hier contre Taipei, 0-3 lors du quatrième et dernier match de poule.

Le plus jeune et le mieux classé de la sélection, Antoine Razafinarivo, âgé de 19 ans et 113e mondial, s'est incliné 0 à 3 contre Kao Cheng (7/11, 3/11, 5/11). Fabio Rakotoarimanana, âgé de 20 ans et 164e mondial, a de son côté perdu 0 à 3 contre Huang Yan-Cheng (4/11, 7/11, 8/11). Et l'aîné du groupe, Jonathan Nativel, 235e mondial, s'est plié devant Feng Yi-Hain 0 à 3 (3/11, 4/11, 8/11).

Fabio figure dans le top 5 des meilleurs joueurs de la phase de groupes. Le champion d'Afrique en double se hisse à la troisième place avec 3 matches gagnés et trois perdus en six matches disputés.