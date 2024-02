Madagascar: Basketball 5X5 - Trois expatriés et huit locaux retenus

Pris de court par le désistement de Kiady Razanamahenina au dernier moment, les Ankoay masculins de 5x5 se battront en sous-effectif, avec onze joueurs au lieu de douze, en Égypte.

Les choses sérieuses vont commencer pour les Ankoay masculins de 5x5. Les matchs comptant pour la première fenêtre de qualification à l'Afrobasket 2025 vont débuter ce vendredi 23 et se termineront le 25 février dans la capitale égyptienne.

L'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, déjà vainqueurs de la joute continentale, seront au menu des Ankoay durant cette première fenêtre. Pour rivaliser contre ces trois pays, la Fédération malgache de basketball (FMBB) a fait appel à des joueurs d'expérience.

La Fédération malgache de basketball a sollicité le concours de quatre expatriés de France en la personne de Rija Lahontan, KiadyRazanamahenina, Jerry Pepin Rabibisoa et Sitraka Raharimanantoanina. Huit joueurs locaux emmenés par le trio magique du 3x3, Elly, Livio et Arnol, ont été choisis avec eux pour la mission en Égypte.

Ce qui attend les Ankoay de Madagascar jusqu'à la qualification n'est pas une promenade de santé car pour atteindre l'Afrobasket 2025, les protégés de Jeannot Ravonimbola, coach de l'équipe nationale, doivent passer par au moins trois tours préliminaires: primo entre les 19 et 27 février en Égypte, secundo entre le 18 et le 26 novembre de la même année, le lieu restant à déterminer, et la troisième fenêtre en 2025.

%

Les douze basketteurs rappelés ont chacun leur particularité dont la combinaison sur le terrain apportera une confiance de l'un envers l'autre.

Talentueux

Les deux meneurs de jeu, Rija Lahontan en provenance de PSB France et Kiady Razanamahenina de Lyonso France, apportent de la sérénité avec leur lecture du jeu. Leurs passes précises faciliteront les contres de l'équipe nationale malgache.

Jerry Pepin Rabibisoa en provenance de BCM Gravelines France a mûri en expérience. Il a déjà trouvé des temps de jeu depuis son installation en France. Sa grande taille de plus de 2 mètres aidera son équipe dans le rebond défensif. Quant à Sitraka Raharimanantoanina, issu de l'ALM Evreux France, il n'est pas un novice au sein de l'équipe nationale malgache. C'est un joueur d'expérience et sa grande taille de 2,07 m est un atout de plus pour les Ankoay.

À côté des expatriés et des autres joueurs locaux, Jino Tsialefitra de l'Ascut est le nouveau venu au sein de l'équipe nationale Ankoay. Il est un joueur talentueux et très adroit au tir à trois points.