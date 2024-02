Madagascar: Coupe du monde de slam - Santa attend juste le Jour-J

Même si la Coupe du Monde de Slam-Poésie se tiendra à Paris à partir du 7 mai prochain, Santatra Andriamanantsoa, le représentant de Madagascar, est déjà prêt pour la compétition. Son départ est prévu pour le 5 mai.

Paré pour la compétition. Dans le monde vibrant du Slam-Poésie, Santatra Andriamanantsoa, plus connu sous le nom de Santa, se distingue par son assurance et sa détermination inébranlable. Alors qu'il se prépare pour la Coupe du Monde de Slam-Poésie à Paris, du 7 au 11 mai prochain, son esprit est calme, confiant, nourri par des années d'expérience et de maîtrise de son art.

Santa, le champion national 2023, s'envolera pour Paris avec six textes soigneusement élaborés, une performance scénique affinée, et un esprit imprégné de détermination. Avec son dossier complet, son passeport en main et son billet d'avion réglé par l'IFM Madagascar, Santa n'attend plus que la validation de son visa pour tracer sa voie vers cette compétition internationale. Il se prépare à affronter plus de seize slameurs venant d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Espagne, la France, Israël, l'Italie, le Japon, le Mozambique, le Mali et bien d'autres encore.

« Même si ce sera ma première participation à une compétition internationale, je n'ai aucune peur car les six textes que je vais présenter seront ceux que j'ai déjà portés sur scène avec maîtrise dans mon pays », déclare Santa. « De plus, mes textes seront présentés en malgache, ma langue maternelle, donc je me sens parfaitement à l'aise. Cependant, pour répondre aux normes internationales, je les traduirai en français, tout en les projetant sur écran », confirme-t-il.

%

Esprit combatif

Les thèmes abordés par les textes de Santa sont riches et profonds, explorant la poésie sur scène, l'amour et la valorisation des femmes. Il souligne également l'importance de représenter Madagascar avec fierté dans cette compétition internationale. Accompagné de deux autres slameurs malgaches, Système D et Aina, Santa compte bien profiter de cette opportunité pour découvrir la culture française et élargir ses horizons. «Braquages de coeurs, trafics d'émotions, deals de cerveaux, détournements de dix, cambriolages de trophées, redoutablement bon sur scène, il a les mots. Poète ? Santa l'est. Son rêve c'est d'allumer des feux de poésie dans chaque recoin du monde», souligne le communiqué de l'organisateur. Depuis 2014, Santa s'est immergé dans l'univers captivant du Slam-Poésie, remportant déjà le championnat de slam à l'université en 2021.