Madagascar: Huawei - Des jeunes talents à la finale régionale de l'ICT

Une dizaine de jeunes malgaches s'apprête à s'envoler pour la finale régionale de la prestigieuse compétition internationale de TIC initiée par Huawei.

Trois équipes de jeunes talents malgaches en TIC ont été sélectionnées pour représenter Madagascar à la 8e édition de la finale régionale Afrique subsaharienne de la compétition ICT (Information and Communications Technology), un événement international de mise en réseau des talents en technologie développé par Huawei, destiné aux jeunes. L'annonce a été faite avant-hier lors d'une cérémonie de remise des prix au Novotel, en présence du ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo.

Celui-ci a souligné dans son discours l'importance des programmes tels que l'académie ICT et la compétition ICT de Huawei, qui « contribuent significativement au renforcement des compétences numériques des jeunes malgaches et à leur intégration professionnelle dans le domaine du numérique ». Il a également mentionné le succès de l'équipe malgache de l'année précédente, soutenue par le président Andry Rajoelina, et exprimé sa confiance en des résultats encore meilleurs pour cette édition. « Cette compétition va bien au-delà d'un simple jeu, offrant aux jeunes malgaches un parcours inédit vers des cours et des pratiques de niveau professionnel et expert », a souligné Quesiah Botoale, talent manager et senior ambassador de Huawei pour l'Afrique subsaharienne.

Meilleures conditions

La finale régionale se tiendra le 29 février prochain, tandis que la finale internationale aura lieu en Chine au mois de mai. Tyna, membre de l'équipe numéro Un dans la catégorie cloud, se montre confiante pour la prochaine étape, soulignant que « bien que les examens soient plus exigeants, leur préparation les met dans les meilleures conditions pour remporter la compétition ».

L'ICT compétition est un événement international de mise en réseau des talents en TIC développé par Huawei, destiné aux étudiants des universités et des collèges afin de favoriser un développement sain de l'écosystème des talents en TIC et de promouvoir l'intégration entre l'industrie et l'éducation.

Madagascar a rejoint cet événement pour la première fois en 2021, décrochant la troisième place lors de la finale régionale Afrique 2021-2022. L'année dernière, Madagascar a brillé en remportant la deuxième place au niveau mondial lors de l'édition 2022-2023, marquant ainsi sa place parmi les meilleurs concurrents mondiaux et se prépare avec sérieux pour l'édition de cette année. Cette année, Madagascar est représenté dans trois catégories de pratique : network, cloud et computing.