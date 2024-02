Madagascar: Tempête Eleanor - Pas de danger pour Madagascar pour le moment

Les prévisions météorologiques des derniers jours se sont conformées avec les conditions ayant permis le baptême de la tempête Eleanor, située, hier matin à 680 km au Nord de Maurice et à 875 km au Nord Nord-Est de La Réunion.

Eleanor se rapproche des îles voisines, Maurice et La Réunion. « Madagascar ne sera pas inquiétée, du moins pour les trois prochains jours », rassure Météo Madagascar. Ce cinquième système baptisé de la saison cyclonique 2023-2024 se déplace à une vitesse de 24 km/h avec des rafales estimées à 100 km/h. Se déplaçant direction Est depuis sa formation il y a quelques jours, Eleanor a pris, par la suite un virage vers le Sud, amenant l'île de La Réunion à envisager une probable alerte jaune. L'observation de ce système amène les météorologues à indiquer un certain ralentissement.

Quant à sa trajectoire, l'observation d'hier soir n'indique pas de changement majeur, car Eleanor maintient sa direction Sud, mais à un point de virage plus à l'Est par rapport aux prévisions. Aussi, il serait probable que la tempête Eleanor ne fonce pas directement sur Maurice bien que le risque ne soit pas totalement écarté. Pour La Réunion, un impact direct n'est pas une hypothèse à retenir, du moins, à ce stade. Un passage à proximité de ces deux îles voisines semble être l'hypothèse la plus probable.

L'évolution et la trajectoire d'Eleanor restent, bien entendu, suivies de près par les météorologues de l'océan Indien. Encore entourée d'incertitudes quant à sa trajectoire, cette tempête pourrait encore réserver quelques surprises. Un stade de cyclone tropical devra être atteint dans quelques temps, avant son passage à côté des îles Maurice et La Réunion. Il est également possible qu'elle se dissipe au large de Madagascar prochainement.

Ainsi, si Eleanor n'influe pas sur les conditions météorologiques à Madagascar dans un futur proche, des pluies abondantes ne sont pas à écarter pour les deux îles voisines où les populations sont à l'affût des informations concernant cette tempête.