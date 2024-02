Madagascar: Restauration des forêts du sud - Des réalisations significatives évoquées par le projet Tefiala

Une réunion stratégique de suivi du Projet Tefiala s'est tenue vendredi dernier, rassemblant des acteurs clés engagés dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité à Madagascar.

L'objectif principal de cette réunion était de passer en revue les réalisations de la première année du projet et de valider le plan d'action budgétisé pour la deuxième année. Les discussions ont mis l'accent sur la nécessité d'une mise en oeuvre efficace et cohérente du Projet Tefiala, conformément aux engagements nationaux et internationaux en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Dans son allocution, Aloys Nizigiyimana, représentant adjoint de la FAO pour Madagascar, Comores et Maurice Seychelles, a souligné l'importance de l'engagement continu envers la restauration des écosystèmes et la promotion d'une économie verte.

Il a insisté sur le rôle crucial du Projet Tefiala dans la promotion du développement durable et de la résilience environnementale. « La FAO reste engagée à appuyer le Gouvernement Malagasy dans ses efforts de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable. Le Projet Tefiala représente une étape importante dans la restauration des écosystèmes et la protection de la biodiversité. Il vise à répondre aux défis de la dégradation des terres et du changement climatique en favorisant la participation des communautés locales et en renforçant leurs moyens de subsistance », a-t-il déclaré.

Multi-dimension

La réunion a également été l'occasion de dresser un plan d'action pour les prochaines étapes du projet. Le Projet Tefiala, qui vise à restaurer les paysages et les forêts dégradés à grande échelle dans le Sud de Madagascar, dépasse le simple cadre de la conservation de la biodiversité. Il s'attache également à promouvoir la restauration et le développement durable des sous-bassins versants de la région. Composé de quatre volets stratégiques, le Projet Tefiala cherche à créer un environnement favorable à l'intégration de la Restauration des Paysages et des Forêts (RPF) ainsi qu'à la conservation de la biodiversité.

Sa mise en oeuvre à grande échelle repose sur les priorités de la RPF, avec un investissement accru dans ce domaine. Bref, le suivi, l'évaluation et la gestion des connaissances ont été identifiés comme des aspects cruciaux pour garantir l'efficacité et la durabilité du projet. Le Projet Tefiala incarne l'engagement collectif en faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité à Madagascar. Il illustre également la détermination à promouvoir un développement durable et résilient aux changements climatiques dans la région.