Madagascar: SMMEC / Tournoi interne - Victoire des agences Aina et Vonjy

Un samedi très chargé pour la Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC). Après le reboisement à Andranovelona, les employés issus des différentes agences de la région Analamanga se sont donnés rendez-vous au CDL à Ivato à l'occasion d'un tournoi inter-agences, dans l'après-midi. Ils se sont affrontés sur quatre disciplines en l'occurrence le football, le basket-ball, le volley-ball et la pétanque. Cette rencontre sportive est devenue un rendez-vous incontournable pour cette institution de micro-finance.

La société dispose même d'une sélection dans ces quatre disciplines qui la représentent dans les différents évènements sportifs comme lors des jeux corporatifs ou lors de tournois dans la capitale ou dans les autres régions. « Le but de ce tournoi est de favoriser la collaboration, l'esprit d'équipe et la cohésion au sein de l'entreprise, de créer une atmosphère conviviale et compétitive. On ne se limite pas aux agences mais surtout à la compétition inter-entreprises, dans le but de renforcer les liens entre nos collaborateurs », note Mahefa Ratavao, directeur marketing et développement.

Au football, l'agence Aina est sacrée championne en réalisant un parcours sans faute. L'équipe s'est imposée face à la formation de Fanavotana sur le score de 2 à 1 lors du duel final. Lors des éliminatoires directes, elle a défait les gars de l'agence Vonjy par 2 à 1. La troisième place a été remportée par l'agence Farimbotsoa. En revanche, l'agence Vonjy est montée sur la plus haute marche du podium au basket mixte, elle a battu l'agence Rindra par 19 à 16 en finale. La compétition n'est pas arrivée à son terme pour les volleyeurs et les boulistes.

Erratum

Suite à la publication de Midi Madagasikara de ce 20 février, le Président du Conseil d'Administration de la SMMEC est Gaston Raveloson Andriamihaja, tandis que Gérard Andriamanga Rakotoarivelo mentionné est le Directeur Général Adjoint. Nous présentons nos excuses.