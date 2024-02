Madagascar: Enseignement supérieur - Les études en Master II ouvertes aux professionnels

Les études universitaires ne sont plus réservées aux étudiants qui veulent acquérir des diplômes.

Les acteurs qui sont déjà en activité, aussi bien au niveau du secteur public que dans le secteur privé peuvent également s'inscrire s'ils souhaitent reprendre leurs études en enseignement supérieur. À titre d'illustration, l'École Supérieure de Développement Économique et Social ou ES-DES offre des études en Master II pour les professionnels qui choisissent les Mentions Gestion et Agronomie, sans compter le Travail Social qui constitue une de ses particularités. « Nous leur proposons ainsi des programmes de formation, que ce soit en présentiel ou à distance, qui sont bel et bien adaptés à leur situation professionnelle. Leur regroupement se fera tous les samedis », a annoncé Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette école de développement lors d'une entrevue avec la presse.

Nombreuses recherches

« Ce qui leur permettra de renforcer leur capacité étant donné que nous privilégions des formations en pratique surtout quand on parle de la Mention Agronomie. Les étudiants sortants sont d'ailleurs des ingénieurs agronomes aptes à travailler sur le terrain. En outre, les apprenants sont orientés à effectuer de nombreuses recherches pour faire face à l'évolution du contexte aussi bien national qu'international. Les formations sont d'ailleurs dispensées par des professeurs expérimentés munis des supports de cours mis à leur disposition », a-t-elle ajouté. Parlant de la Mention Gestion, les parcours proposés sont entre autres, le Marketing digital et Informatique et Gestion. Il est à rappeler que les formations proposées par l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social sont homologuées par l'État. « Lors de la remise des diplômes, nous remettons également aux récipiendaires leurs équivalences au niveau du ministère en charge de la Fonction Publique », a-t-elle enchaîné.

Acteurs de développement

Par ailleurs, la Mention Travail Social attire de nombreux étudiants composés notamment de professionnels. Près de 350 apprenants qui vont décrocher leurs diplômes de licence et de Master I commencent à effectuer leurs soutenances. « Ce sont des personnes en activité qui peuvent évoluer dans leurs métiers ou bien développer le secteur social en général. En tout, nous forgeons des étudiants à devenir des acteurs de développement contribuant à la croissance économique de la nation », a conclu Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette école de développement.