Angola: La présidente de l'AN souligne le partenariat entre l'OEACP et l'UE

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a déclaré, à Luanda, que le partenariat entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et l'Union européenne, relancé par l'Accord de Samoa, devrait constituer un sujet prioritaire et inscrit de toute urgence à l'ordre du jour des parlements.

S'exprimant lundi soir, à l'occasion de la réception officielle offerte aux délégués des assemblées constituantes de l'Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, elle a souligné que la voix des parlementaires, plus que jamais, doit s'affirmer comme bâtisseur de ponts solides vers renforcement du dialogue, de la paix, de la tolérance et de la concorde.

La présidente du Parlement angolais s'est dite convaincue qu'après la réunion de Luanda, les relations institutionnelles OEACP-UE connaîtront une nouvelle dynamique et un cadre plus inclusif pour les objectifs des États et l'articulation de leurs objectifs.

Elle a exprimé la nécessité de respecter la réalité des pays respectifs, en ayant toujours comme objectif la valeur suprême de la paix, "une voie fondamentale vers l'équité, la justice, la bonne gouvernance et le développement social et humain".

Carolina Cerqueira s'est aussi réjouie que le Parlement angolais accueille, 15 ans plus tard, un événement de l'Assemblée parlementaire paritaire, unissant les peuples d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne.

%

"Nous pensons que ce moment est une occasion de renforcer nos liens institutionnels et de réunir entre parlementaires qui depuis des années s'engagent à renforcer les liens et l'affection pour réduire les distances et unir nos communautés et leurs peuples respectifs", a-t-elle admis.

Elle a également considéré l'événement comme une opportunité de renforcer les relations et les contacts d'un point de vue générationnel et représentatif du genre.

Carolina Cerqueira a déclaré que c'était un privilège et un honneur pour l'Assemblée nationale de recevoir, dans un court laps de temps, des délégations parlementaires de tous les continents, après avoir accueilli la 147ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP) en octobre de l'année dernière.

DC/VIC/BS