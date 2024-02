Madagascar: District de Fandriana - Des arbres fruitiers plantés pour la communauté villageoise

Des arbres fruitiers ont été plantés autour du lac Imirin'Ambatolahy, au bénéfice de l'association Vonona qui regroupe des villageois et petits pêcheurs. C'était le 16 février dernier, dans la commune rurale de Fiadanana, située dans le district de Fandriana, région Amoron'i Mania. Cette initiative, orchestrée par la DRPEB Amoron'i Mania (Direction régionale de la Pêche et de l'Economie Bleue), en collaboration avec les techniciens de l'ONG Amontana, vise à revitaliser l'écosystème local tout en offrant de nouvelles opportunités économiques aux habitants de la région.

Lors de cette journée de reboisement, un assortiment d'arbres fruitiers a été planté, comprenant des caféiers, des litchis, des cerisiers, des fraisiers, des orangers, des citronniers ainsi que des pêchers. Cette diversité vise non seulement à préserver la biodiversité locale, mais aussi à diversifier les sources de revenus des communautés environnantes. Les organisateurs ont souligné que ce projet répond également à une demande des pêcheurs locaux. En effet, la plantation d'arbres autour du lac Imirin'Ambatolahy contribuera à la préservation de l'environnement lacustre, tout en offrant une protection naturelle aux rives du lac, limitant ainsi l'érosion et la dégradation des berges.

Soutien

En plus de l'aspect environnemental, ce projet a également des implications économiques et sociales importantes. En fournissant des arbres fruitiers, il offre aux petits pêcheurs de nouvelles opportunités de subsistance et de développement économique durable. Dans un geste de soutien supplémentaire, l'ONG Amontana a offert deux lampes Led Cobra au village de Fiadanana. Ces lampes permettront d'éclairer le village, facilitant ainsi les activités nocturnes de l'association Vonona et contribuant à la sécurité et au bien-être des habitants. Bref, cette initiative reflète une coopération efficace entre les acteurs locaux, les organisations non gouvernementales et les autorités régionales pour la préservation de l'environnement et le développement communautaire.