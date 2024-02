Angola: INBC reconnaît un crime environnemental dans le cas du lion de Huíla

Lubango (Angola) — Le directeur de l'Institut National de Biodiversité et Conservation (INBC), Miguel Xavier, a reconnu aujourd'hui, mercredi, que le cas du lion en captivité, avec des mauvais traitements apparents, dans un espace touristique de Lubango, province de Huíla, est un crime environnemental.

Les autorités environnementales ont eu connaissance de l'affaire après qu'un internaute ait posté sur les réseaux sociaux l'animal maigre et en cage, dans les locaux d'un célèbre restaurant de la commune touristique de Lubango.

La situation a incité une équipe du ministère de l'Environnement, dirigée par Miguel Xavier, à travailler pendant deux jours à Lubango et Gambos.

L'équipe a ordonné le transfert de l'animal du site vers une ferme plus grande à Gambos, où, à partir de ce vendredi, il entamera un processus de réhabilitation, avant d'être rendu à la nature.

Se confiant à l'Angop, le responsable a précisé que, sur la base de ce qu'il a constaté, la plainte est valable, car l'animal se trouvait dans un espace réduit sans respecter les règles relatives au type d'animal et à son âge (un an et trois mois).

Quant aux allégations de mauvais traitements, il a dit que ce n'était pas grand-chose.

"La méthodologie ou le fonctionnalisme n'était pas des plus recommandés, c'est répréhensible, mais l'animal n'a pas été maltraité", a-t-il exprimé.

Toutefois, le directeur de l'Institut national de la biodiversité et de la conservation a souligné que, selon la loi, cet acte constitue un crime environnemental.

La première étape, selon l'écologiste, est de retirer l'animal de ces conditions et il n'y a eu aucune résistance de la part de l'homme d'affaires, car il a compris la situation et a accepté, donc au plus tard vendredi, il sera transféré dans une ferme avec plus d'espace pour sa réhabilitation et la préparation à la réintroduction dans son habitat naturel.

Miguel Xavier a fait savoir que les autorités devraient mener un travail de sensibilisation pour mettre fin à davantage de cas de ce type.

"Ce qui se passe, c'est que beaucoup ont des centres de villégiature et veulent avoir des animaux comme attraction, mais finissent par commettre des délits environnementaux", a-t-il souligné.

Un autre problème est juridique, car pour qu'un individu ait accès à un certain type d'animal, par exemple un lion, un animal protégé, il doit avoir des documents.

"Nous allons travailler pour que ce type de situation ne se reproduise plus et en ce sens, concernant la question juridique, nous avons travaillé avec l'IDF, qui a contacté les fermes et impliqué le SIC, lorsque le processus devient criminel", a-t-il expliqué.

La présence d'animaux sauvages dans les zones touristiques de Huila est courante, mais il s'agit du premier cas de mauvais traitements présumés signalé.

L'équipe du Ministère de l'Environnement était composée du directeur de l'INBC, de techniciens, de l'administrateur du Parc National de Bicuar, d'un représentant de l'IDF, du directeur provincial de l'Environnement par intérim, d'agents du SIC et de deux représentants de l'Association AngoFauna.