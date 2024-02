Ile Maurice: Élevage de singes - Le ministère de l'Environnement toujours dans le flou

Le ministère de l'Environnement, dans un communiqué émis le mardi 20 février 2024, confirme que la société Hammerhead International Ltd a bel et bien déposé une demande pour un permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) le 19 janvier. Cela, dans le cadre de la mise en place et l'exploitation d'une ferme d'élevage et de détention de primates à Le Val, Grand-Port. Malgré une site visit effectuée le 15 février 2024 pour une première évaluation, le ministère déclare qu'il n'a toujours pas de confirmation sur le statut de l'accord entre Rose Belle Sugar Estate (RBSE) et la société Hammerhead International Ltd.

Dans le communiqué, le ministère ajoute que «conformément aux dispositions de l'Environment Protection Act, un avis d'inspection a été publié dans la Government Gazette le 3 février 2024, ainsi que dans un quotidien les 5 et 6 février 2024, pour informer le public de la demande d'EIA et pour la soumission d'avis et de commentaires éventuels à ce sujet». Le ministère indique que dans le rapport d'EIA, il existait un «pre-lease agreement» entre Rose-Belle Sugar Estate et Hammerhead International Ltd. Dans le cadre d'une évaluation préliminaire, écrit le ministère dans le communiqué, une notice a été publiée sur le National E-Licensing System le 4 février 2024 pour une visite conjointe sur place, le 15 février. À la suite de la visite conjointe effectuée à 11 heures à Le Val à cette date par le ministère et d'autres parties prenantes, celui-ci a envoyé une lettre à Hammerhead International Ltd et au conseil de la sucrerie de Rose-Belle le 16 février pour demander confirmation du statut de l'accord de location.

Ci-dessous le communiqué émis par le ministère de l'Environnement, hier.

Le ministère assure avoir appris par l'intermédiaire des médias qu'un communiqué avait été publié par RBSE concernant le statut de la location du terrain. Une confirmation officielle de RBSE est toujours attendue au niveau de l'Environmental Assessment (EA) Desk du ministère. Si RBSE confirme officiellement le non-renouvellement de l'accord de location, le ministère indique que la demande de permis d'EIA déposée par Hammerhead International Ltd sera immédiatement interrompue.

Le ministère rappelle également au public que tout manquement à la fourniture d'informations exactes et à jour, tel que requis par la loi, constitue une infraction et tient à assurer le public que le «traitement de la demande d'EIA est effectué avec diligence et transparence, dans le respect de l'environnement et de la réglementation en vigueur».

RBSE ne renouvelle pas le contrat

Il importe de souligner qu'en novembre dernier, le conseil d'administration de Rose Belle Sugar Estate a décidé de ne pas renouveler le contrat de la compagnie Hammerhead International Ltd, à qui il avait loué quelque 234 hectares de ses terres. «The lease for one year has elapsed since the issuance of letter of intent to Hammerhead International Ltd. in respect of lease of 234.32 hectares of land at Le Val along with various conditions. Following legal advice, the Board will not proceed with the grant of the lease to Hammerhead International Ltd», avait décidé Rose-Belle Sugar Estate. Le 14 novembre dernier, la députée Joanna Bérenger avait posé une question au Parlement à l'ancien ministre de l'Agro-industrie Vikram Hurdoyal - révoqué depuis - concernant cette affaire.

Ce dernier avait expliqué que les officiers de son ministère s'étaient vu refuser l'accès par trois vigiles lors d'une patrouille le 7 septembre dernier sur un terrain forestier appartenant à RBSE. Malgré la sollicitation de la police de Cent-Gaulettes, après le refus, aucune action n'avait pu être entreprise face au directeur de la compagnie, qui aurait maintenu que les fonctionnaires n'avaient pas le droit d'accéder au terrain. Cependant, les employés du National Parks and Conservation Service avaient finalement pu accéder au site le lendemain, soit le 8 septembre. Vikram Hurdoyal a insisté sur le fait qu'aucun singe ni preuve d'élevage de singes n'avaient été constatés lors de cette visite. Une semaine plus tard, lors d'une autre visite, il avait été signalé que le terrain était vide.