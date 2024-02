Ile Maurice: Eleanor - Comme un vent de danger...

Jour important pour la tempête tropicale modérée Eleanor. Sa trajectoire, pendant les prochaines heures, déterminera à quelle distance ce phénomène atmosphérique passera au plus près des côtes mauriciennes au probablement au stade de cyclone tropical, avec des vents variant entre 119 et 166 km/h près du centre. Les rafales près de l'oeil seront plus puissantes. De plus, il n'est pas à écarter qu'Eleanor passe directement sur l'île bien que cette probabilité commence à diminuer. Un avertissement de classe II est en vigueur depuis ce matin, à 4 h 10. Dans son communiqué émis aujourd'hui, Météo Maurice note qu'à 4 heures, Eleanor était centrée à environ 630 km presque au nord-nord-est de Maurice et se déplaçait vers le sud-est à environ 10 km/h.

Les modèles numériques de prévision météorologique indiquent qu'Eleanor va incurver vers le sud et finira par prendre une trajectoire sud-sud-ouest à une vitesse accélérée, tout en continuant de s'intensifier davantage. Sur cette nouvelle trajectoire, Eleanor se rapprochera de notre région et représentera une menace potentielle pour Maurice.

Le temps sera partiellement nuageux pendant la journée. Les nuages associés à la tempête tropicale modérée commenceront à traverser l'île à partir de la fin de l'après-midi avec des averses passagères principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs. À mesure qu'Eleanor s'approche de notre région, le temps devrait se détériorer ce soir avec des averses orageuses modérées à fortes.

Il ne faut pas s'y tromper ; même s'il y a du soleil ce matin et même si la tempête se dirigeait vers l'est hier. D'après les modèles numériques, comme le précise d'ailleurs la station de Vacoas, Eleanor devrait changer de direction. «Les données de modèles numériques maintiennent que la tempête tropicale modérée Eleanor pourrait s'incurver vers le sud et ensuite vers le sud-sud-ouest à une vitesse accélérée, toute en s'intensifiant davantage. Sur cette nouvelle trajectoire, la tempête tropicale modérée s'approche de notre région et représente un danger potentiel pour Maurice», met en garde la station de Vacoas.

Des bateaux de plaisance au port, hier, premiers réfugiés du cyclone.

Dans un bulletin émis ce mercredi matin, Météo France, elle, estime qu'Eleanor devrait s'intensifier prochainement tout en continuant sa route vers le sud-est dans un premier temps. «Eleanor poursuit son virage vers le Sud-Est ce matin, toujours au stade de tempête tropicale modérée. Elle devrait se renforcer dans les prochaines 24 heures pour atteindre le stade de forte tempête tropicale, et possiblement le stade de cyclone tropical d'ici jeudi. À partir de vendredi, elle devrait commencer à s'affaiblir pour se combler avant la fin du week-end. La trajectoire actuelle fait passer le système à une centaine de kilomètres à l'est de Saint-Brandon dans la journée, puis à l'est de l'île Maurice jeudi avec le scenario d'un impact direct sur Maurice s'éloigne de plus en plus. Des rafales de vent, une mer très forte ainsi que des fortes pluies sont possibles entre mercredi soir et jeudi sur l'île Maurice», peut-on lire.

Eleanor devrait ensuite prendre une direction vers le sud, puis vers le sud-sud-ouest. Le moment où elle entamera sa descente vers le sud-sud-ouest déterminera à quelle distance elle se rapprochera de nous. En fait, la présence de cellules anticycloniques au sud-est des Mascareignes a stoppé sa progression vers l'est, la forçant à prendre une direction vers le sud. En même temps, une zone de basse pression agissant comme un entonnoir, très loin au sud-ouest des Mascareignes, devrait «aspirer» Eleanor dans une direction sud-sud-ouest pendant une courte période.

Ce mercredi matin, Météo Maurice, Météo France et le Joint Typhoon Warning Centre prévoient un passage assez éloigné au large de Mahébourg entre jeudi et vendredi. À hier, les trois différentes agences météorologiques n'étaient pas toujours d'accord sur la trajectoire finale lors de sa phase d'approche vers Maurice. La station météorologique de Vacoas préconisait un passage très près de Mahébourg au cours de la journée de jeudi. Le Joint Typhoon Warning Centre privilégiait également un passage non loin de ce village, mais pour vendredi, Météo France prévoyait un passage plus loin au large de Plaisance dans la nuit de jeudi.

Par ailleurs, les conditions atmosphériques au nord des Mascareignes sont propices à l'intensification d'Eleanor en un cyclone tropical lors de son approche vers Maurice. Toutefois, il devrait commencer à s'affaiblir par la suite en raison de conditions inappropriées, telles que la présence d'air sec loin au sud de Maurice. En prenant une direction vers l'ouest, Eleanor devrait générer de fortes houles dans le Sud durant le week-end tout en se dissipant dans les eaux réunionnaises.

Après Belal, Port-Louis armé pour affronter un autre cyclone

Les sacs de sable ont fait leur apparition pour protéger les infiltrations d'eau au Caudan.

Hier, la météo a émis une alerte cyclonique de classe I car Eleanor se rapproche dangereusement de Maurice. Plusieurs régions de l'île se sont déjà préparées pour l'accueillir, notamment dans la capitale, Port-Louis, où le passage de Belal est encore frais dans les mémoires. Hier après-midi, nous avons découvert une ville armée jusqu'aux dents pour affronter Eleanor.

À 17 h 30, hier, les rues de la capitale sont quasiment désertes et chacun se presse pour rentrer chez lui. Plusieurs commerces ont fermé tôt car Eleanor est en approche. Ils sont nombreux à avoir perdu des biens et matériaux lors du passage de Belal. Cette fois, hors de question de se faire avoir. Restaurants, commerces, banques ou encore salle de cinéma : des sacs de sable ont été placés devant les portes pour contrer une éventuelle montée des eaux. La police effectue des patrouilles et veille à ce que tout le monde soit en sécurité. En tout cas, Eleanor ne passera pas inaperçu selon la météo.