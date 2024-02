Congo-Kinshasa: Mines en RDC - La société civile appelle la justice à agir autour du «contrat du siècle»

En République démocratique du Congo (RDC), négocié en 2008 sous la présidence de Joseph Kabila, le contrat entre la RDC et des entreprises chinoises qui consacre l'accès aux mines de cuivre et cobalt, appelé « contrat du siècle », a été rééquilibré après des négociations bouclées le mois dernier. La société civile a appelé, mardi 20 février, la justice à sévir contre les personnalités impliquées dans la mauvaise gestion de ce contrat par le passé.

Les autorités congolaises se frottent les mains après avoir obtenu près de 6 milliards de dollars supplémentaire de la partie chinoise grâce à cette renégociation du contrat minier. Même si la société civile apprécie cette avancée, elle a appelé, mardi 20 février, la justice à sévir contre les personnalités impliquées dans la mauvaise gestion de ce contrat par le passé et accusées de s'être enrichies.

« La justice congolaise ne bouge pas »

« Il faut considérer que des individus ont profité de ce contrat au détriment de la République démocratique et du Congo, estime Jean-Claude Katende, le président de l'Association africaine défense des droits de l'homme (Asadho),au micro de RFI. C'est pour ça que nous nous disons : si la première partie du contentieux est close, c'est-à-dire entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises, la deuxième partie du contentieux, toutes ces personnes congolaises qui ont été impliquées dans la gestion de ce contrat et qui doivent pouvoir rendre des comptes à la République. Et là, nous constatons fort malheureusement que la justice congolaise ne bouge pas.

Une « campagne contre l'impunité »

Et le président de l'Association africaine défense des droits de l'homme de poursuivre : « Ces personnes doivent être au moins interpellées, qu'elles soient au moins entendues, qu'on sente qu'il y a un processus de redevabilité qui se met en place. Et la justice, par rapport à ces dossiers de contrat chinois, dort ! Et nous disons : "Justice congolaise, réveille-toi et accomplis ta mission !" Il y a plusieurs ouvrages qui ont été surfacturés. Nous, aujourd'hui, nous nous lançons dans la campagne contre l'impunité en ce qui concerne les ressources naturelles. »