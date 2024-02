Ile Maurice: La SBM «market leader» en «Private and Corporate Banking»

Le secteur bancaire est à l'honneur en ce début d'année. Le prestigieux magazine Euromoney a attribué deux distinctions glorieuses à la SBM Mauritius, nommément Market Leader Private Banking et Market Leader Corporate Banking. Ces deux accréditations prestigieuses viennent consolider le positionnement de la SBM dans le paysage bancaire et financier du pays et au plan international.

M. Premchand Mungar, Chief Executive Officer (CEO) de la SBM Mauritius Ltd, nous a dit sa fierté que la banque soit honorée par l'illustre magazine Euromoney. Ces deux distinctions rayonnent sur tout le personnel de la SBM, qui se disent fiers d'être reconnus pour leur dévouement. Par ailleurs, le CEO a déclaré : «These prestigious distinctions reflect the culmination of our commitment to excellence, strategic measures, and staunch dedication to our customers. It places SBM at the forefront of the financial industry, underscoring our impact and industry leadership.»

Pour rappel, les accréditations Euromoney Market Leader, lancé en 2022, sont un programme innovant qui offre un classement exhaustif et dynamique des acteurs majeurs du monde bancaire et financier sur plusieurs segments. Pour la SBM, c'est le Private et le Corporate Banking qui se sont distingués. Ce programme vise à reconnaître l'excellence et la performance exceptionnelle dans ce domaine sur le plan mondial.