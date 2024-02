Ile Maurice: Le portable de Raouf Khodabaccus securisé par l'IT Unit

Raouf Khodabaccus était de retour aux Casernes Centrales, ce mercredi 21 février, pour que l'Information Technology Unit procède à l'examen de son téléphone portable dans le cadre de l'enquête pour Breach of ICTA, initiée contre lui. Les enquêteurs s'intéressent à un live qu'il a fait, le 2 février, sur le business des macaques et sur un post publié sur sa page Facebook, le 31 janvier, et dans lequel il se demande si le secrétaire parlementaire privé (PPS) Ismaël Rawoo a bénéficié de Rs 65 millions d'une personne engagée dans le business des singes.

L'activiste avait été convoqué à la Cyber Crime Unit du Central Crime Investigation Department (CCID), le 20 février. Suite à son post à propos du PPS Rawoo sur Facebook, Raouf Khodabaccus a été entendu par des policiers en présence de ses avocats, Mes Rama Valayden, Anoup Goodary et Mahen Saulick. Son domicile à Plaine-Verte a ensuite été perquisitionné et un téléphone portable sécurisé. Raouf Khodabaccus a été relâché après son interrogatoire. Ses avocats avaient fait une demande aux enquêteurs pour qu'ils ne procèdent pas à une arrestation et soumettent plutôt le dossier au bureau du Directeur des poursuites publiques pour que celui-ci décide de la marche à suivre.

Ismaël Rawoo, député de la circonscription Rivière-des-Anguilles-Souillac (no13) et aussi PPS pour celle de Port-Louis Maritime-Port-Louis-Est et pour Agaléga, a fait une déposition, le 31 janvier, contre lui auprès du CCID après avoir pris connaissance de la publication de l'activiste.

La version du PPS, sollicité une nouvelle fois ce mercredi, est toujours attendue.