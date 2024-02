Ile Maurice: Les habitants exaspérés par l'odeur pestilentielle du pont «Pendi»

Les résidents de Bain-des-Dames, plus particulièrement ceux résidant à proximité des cimetières et du pont «Pendi», se plaignent amèrement de l'odeur insupportable qui en émane depuis le passage du cyclone Belal. Ces citoyens ont exprimé leur frustration face à une situation qui persiste malgré plusieurs plaintes auprès des autorités compétentes, dont la mairie. Ils craignent aussi la prolifération de la dengue. Malgré les assurances de la mairie d'un nettoyage imminent des drains, un mois après les premières doléances, la situation reste inchangée et l'odeur nauséabonde continue de perturber la vie quotidienne des habitants. Les résidents rapportent que des employés municipaux sont venus sur les lieux mardi, équipés de leurs pioches, mais qu'ils ont rebroussé chemin peu après leur arrivée.

Les habitants déplorent non seulement l'odeur désagréable, mais également les conséquences néfastes sur leur qualité de vie et leur bien-être. Certains ont exprimé leur désespoir face à une situation qui s'éternise. «Cela fait des semaines que nous supportons cette odeur insupportable. Nous ne pouvons pas ouvrir nos fenêtres, et même à l'intérieur de nos maisons, cette puanteur est omniprésente. Nous avons alerté la mairie à plusieurs reprises, mais les actions concrètes se font attendre. C'est devenu un calvaire pour nous et nous demandons une intervention immédiate pour résoudre ce problème», se plaint un résident, visiblement exaspéré.

«Ek lor la deng pé répann partou, sa délo-la pé fer enn ta moustik. Nou gagn traka pou nou pou nou zanfan», ajoute une habitante. Un autre habitant a souligné l'impact négatif sur la santé publique : «Nous craignons que ces odeurs nauséabondes ne soient néfastes pour notre santé. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Il est de la responsabilité des autorités de garantir un environnement sain aux citoyens.»

Malgré les efforts de la mairie annonçant des mesures proactives, le manque de résultats concrets a suscité la colère des résidents qui réclament des actions immédiates pour éliminer les odeurs et améliorer la qualité de vie dans la région. Une pétition a aussi été envoyée à la mairie depuis le 29 janvier.