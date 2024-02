Ile Maurice: Des contradictions de Simla Kistnen

Le procès intenté à Yogida Sawmynaden a été appelé ce mercredi 21 février devant la cour intermédiaire. L'ancien ministre du Commerce fait face à deux charges formelles déposées par le Directeur des poursuites publiques, le 21 juillet 2023. Il s'agit de «forgery of private writing» et «making use of forged private writing» sous l'article 108 du Code penal.

Simla Kistnen, veuve de Soopramanien Kistnen, confrontée à certains éléments de son affidavit, a laissé entendre qu'il existe des informations erronées. C'était lors de son contre-interrogatoire mené par l'avocat de la défense, Me Raouf Gulbul, aujourd'hui. Questionnée sur un élément mentionné dans un document déposé en cour, où elle avait déclaré que son mari et elle-même avaient été très choqués d'apprendre à l'époque qu'elle serait employée comme Constituency Clerk et toucherait un salaire de Rs 15000, la veuve Kistnen devait indiquer que cette information est totalement fausse.

Pour rappel, elle a juré un affidavit en décembre 2020 pour engager des poursuites privées contre Yogida Sawmynaden pour emploi fictif. La veuve Kistnen soutient qu'en l'employant fictivement comme Constituency Clerk, le ministre a violé l'article 77 du Code pénal et l'article 7 de la Prevention of Corrupton Act.

Comment avez-vous su que vous étiez employée comme Constituency Clerk ? a demandé Me Gulbul à Simla Kistnen en cour aujourd'hui. Sa réponse : après la mort de son époux, par l'intermédiaire d'un journaliste. Or, dans la plainte rédigée par Me Pazhany Rangasamy en octobre 2022, Simla Kistnen rappelle qu'elle avait entrepris les démarches pour bénéficier du Wage Assistance Scheme pendant le confinement (avant la mort de son époux), à travers la MRA, mais qu'elle avait alors découvert qu'elle était employée comme Constituency Clerk et recevait un salaire de Rs 15 000, ce qui n'était pas le cas. Elle l'avait également admis à la barre des témoins en janvier 2021, lors de l'enquête judiciaire entourant le décès suspect de Soopramanien Kistnen.