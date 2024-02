Eswatini: Le Premier ministre d'Eswatini envisage un partenariat avec Ethiopian Airlines pour stimuler l'industrie aéronautique.

<strong>Addis Abeba, le — Le Premier ministre d'Eswatini, Russell Mmiso Dlamini, voit l'opportunité d'un partenariat entre l'industrie aéronautique et Ethiopian Airlines.

Le Premier ministre qui est venu assister au sommet de l'UA la semaine dernière a rendu visite à Ethiopian Airlines.

Il a noté à l'agence de nouvelles éthiopienne qu'Ethiopian Airlines est un grand transporteur qui dynamiserait les relations bilatérales entre les deux pays.

Ethiopian Airlines est une énorme compagnie aérienne. Nous pensons qu'un partenariat avec Ethiopian Airlines peut contribuer à renforcer notre industrie aéronautique dans le pays », a assuré le Premier ministre d'Eswatini à ENA.

Le premier groupe aéronautique d'Afrique, Ethiopian Airlines, avec plus de 62 destinations en Afrique et plus de 135 dans le monde, a également développé ses hubs secondaires avec des partenariats dans plusieurs pays du continent.

La compagnie aérienne entreprend diverses activités pour doubler le nombre de ses avions et de ses destinations d'ici 2035 dans le but de devenir l'une des 20 meilleures compagnies aériennes au monde.

La compagnie aérienne exploite déjà la plus grande flotte et le plus grand réseau de destinations en Afrique gagnant 6,1 milliards de dollars au cours du dernier exercice budgétaire éthiopien.